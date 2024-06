Mint ahogyan arról már beszámoltunk, az élvonalban újonc Nyíregyháza Spartacus hétfőn megkezdte felkészülését a 2024–2025-ös idényre, ám két, az előző szezonban már kiegészítő embernek számító játékos nem vett részt az első edzésen. Vass Patrik és Sigér Ákos szerződése is lejárt, melyet nem hosszabbítottak meg a felek.

Mindkét középpályás 2021 óta futballozott Nyíregyházán, előbbi 61, utóbbi Sigér 84 bajnokin lépett pályára a három év alatt, de az utolsó idényükben már kevesebb játéklehetőséghez jutottak.

Ott volt viszont az első tréningen a csapat új igazolása, Kovács Milán, valamint több kölcsönből visszatérő játékos is.

– Mindenki rendben megérkezett, és Kovács Milán személyében az első új igazolásunk is velünk dolgozott már – mondta Tímár Krisztián vezetőedző klubja honlapjának. – Egyedül Géresi Krisztián nem edzhetett, ő még nem jött rendbe, a többiek viszont jó fizikai állapotban tértek vissza, mivel a szünetre is kaptak feladatot. A héten felméréseken is részt vesznek, majd folyamatosan növeljük a terhelést. Fontos lesz a jó erőállapot az NB-I-ben! Szombaton már felkészülési mérkőzést is játszunk, az edzőtáborban pedig majd a taktikai elemek gyakorlása mellett a meccsterhelés lesz hangsúlyos.