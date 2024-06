Míg a Kisvárda Master Good SE csapata szinte az utolsó fordulóig harcolt és végül kivívta bennmaradását az élvonalban, addig klubvezetés sem tétlenkedett, a háttérben gőzerővel dolgozott a következő szezon keretének kialakításán. Már február elején bejelentették, hogy eredményes tárgyalásokat követően Gém Léna, Karnik Szabina, Mátéfi Dalma és Mérai Maja meghosszabbította szerződését. Közben az is ismertté vált, hogy Juhász Gréta mellett Akijama Nacumi, Ivana Djatevszka, Nadja Micsevszki, Sápi Gréta, Siska Pálma, valamint Torda Vanessa is elhagyja klubot. A közelmúltban jelentették be első érkezőjüket, az Európa-bajnoki bronzérmes Larissa Kalaust, második igazolásuk pedig Gyimesi Kitti, aki Békéscsabáról érkezik hozzájuk és két évre kötelezte el magát.

Kitti a békés vármegyei Csorváson ismerkedett meg a kézilabda alapjaival, a mozgással való kapcsolata szinte sorsszerű volt, mert mint mondta sportos családból származik.

– A sport, a testmozgás a mindennapi életünk szerves része volt, ezért már egészen kis koromban természetesen volt, hogy sportolni fogok. Édesapám focizott, jelenleg pedig edzősködik, édesanyám kézilabdázott, mint ahogy a nővérem is, akit elkísértem egy edzésre és rögtön megtetszett a közeg, így mondhatni ott ragadtam, amit azóta sem bánok – emlékezett a kezdetekre a harminc éves játékos.

A csorvási évek után Egerbe igazolt, ahol tagja volt az NB I./B bajnokságból feljutott csapatnak, majd egy idényen keresztül játszott a hevesiek élvonalbeli alakulatában. Innen Mosonmagyaróvárra tette át a székhelyét, ott hét szezont húzott le. 2021-ben viszont úgy döntött, hogy enged az Előre invitálásának, és hazaigazol Békés vármegyébe. Erről így vallott akkor a klub honlapján: Úgy éreztem váltanom kell, és több szempontból is új impulzusokra van szükségem – árulta el a balátlövő. – Ilyen szempontból a legjobbkor érkezett az Előre ajánlata, hiszen nemcsak a szakmai indokok, hanem a család közelsége is nagyon sokat nyomott a latba a döntésem meghozatalánál. Az igazat megvallva, az utóbbi járványos időszakban felértékelődött nálam is a család közelsége, ráadásul az is szimpatikus volt számomra, hogy a klubnál fontosnak tartják a megyei kötődésű játékosokat.

Kitti három év után úgy érezte, hogy ismét váltásra volt szüksége.

– Boldog vagyok, hogy sikerült megállapodnunk és egymás tenyerébe csaptunk, mert még ellenfélként is mindig szimpatikus volt a kézilabdát körülvevő itteni közeg. Békéscsabán csak jókat hallottam a Kisvárdán is megforduló játékosoktól, Pásztor Bettina, Dombi Luca és Termány Rita is csak jókat mondott az itt folyó szakmai munkáról. Természetesen „kifaggattam” volt csapattársamat, Bucsi Lilit is. Azt gondolom, hogy ideális helyszín lesz ahhoz, hogy tovább fejlődjek. Nem szeretem a nagy nyüzsgést, eddig csak kisvárosokban játszottam, Kisvárda is ilyen, ahol nem vonja el a figyelmemet semmi, csak a kézilabdára kell koncentrálnom.

Kitti azt is elmondta, hogy mit vár magától a következő szezonban.

– A Kisvárda egy nagyon fiatal csapat, azt gondolom, hogy a mögöttünk hagyott szezon egy tanulóév volt nekik, és az itt szerzett tapasztalatokkal felvértezve az újonnan érkezőkkel képesek leszünk a következő idényben érettebb játékot nyújtva előrébb végezni a tabellán. Ehhez én a rutinomat tudom hozzátenni, remélem tudok annyi magabiztosságot sugározni a védekezésben, hogy a fiatalok erőt tudnak meríteni ebből. Óriási motiváció és persze ismét egy új csapatba beilleszkedni, úgyhogy várom már a közös munkát az együttessel. Mindenképpen a csapat hasznára akarok lenni, ez a legfőbb célom, ugyanakkor fejlődni is szeretnék, és még komplexebb kézilabdázóvá válni.

Kitti amikor nem a kézilabdával foglalkozik, legszívesebben családjával tölti az idejét, főleg a nővére két kisfiával és a keresztanyukája kislányával, akikkel a játéké a főszerep. De már a jövőjére is gondol, a Testnevelési Egyetemen humánkineziológiát tanul és a szakdolgozatán dolgozik gőzerővel.