A Nyíregyházi Egyetem és a Nyíregyházi Kosárlabda Klub 2023-ban öt éves együttműködési megállapodást kötött, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sportéletének közös fejlesztéséről. A megállapodásnak megfelelően a Nyíregyházi Kosárlabda Klub TAO sportfejlesztési programja keretében az oktatási intézmény területén elkészített egy szabadtéri kondicionáló parkot.

A kondiparkot szerdán délelőtt adták át a tanulók és dolgozók részére. Az 50 négyzetméteres „Bestrong Medium” típusú sportlétesítmény tíz kondicionáló elemmel biztosít lehetőséget a szabadtéri testmozgásnak, egy 5 cm vastag ütéscsillapító gumi rétegen az iskola sportudvarán.

– Nagy büszkeség számunkra, hogy nemcsak a Jósavárosban, hanem Nyíregyházán is a gyerekek olyan intézményekbe járhatnak, amelyekben szinte minden területen folyamatos fejlesztések vannak – emelte ki a rövid megnyitó ünnepségen Nagy Szabina, a városrész önkormányzati képviselője. – Példaértékű az az együttműködés, amely az iskola és a Nyíregyházi Kosárlabda Klub között létrejött és gyümölcsözően működik – tette még hozzá.

Makrai László arról beszélt, hogy ez a beruházás a közös együttműködésük egy állomása, de terveik szerint nem az utolsó.

– Az iskolával már 2007 óta együttműködünk, 2014-től pedig TAO fejlesztéssel is beszálltunk az intézmény sportéletébe. Ez a fejlesztés az együttműködésünk negyedik része, amely hat millió forintból valósult meg – mondta Makrai László, a Nyíregyházi Kosárlada Klub elnöke. – Javarészt az iskola tanulói használják majd ezt a kis kondiparkot, de amíg az időjárás engedi, a mi utánpótlás csapataink is gyakori vendégek lesznek.

Makrai László azt is elmondta, hogy az együttműködés tovább folytatják, a jövő tervei között szerepel a két kosárlabdapálya gumiborításának a cseréje is.