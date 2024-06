Július 26-án rajtol a párizsi olimpiai, ahol a Magyarországot három ökölvívó képviseli. A krakkói Európa Játékokon kvótát szerző Hámori Luca és az NYVSC Big Boxing öklözője, Kovács Richárd ezen a héten Marosvásárhelyen készül, ahol Luca részt vesz a Golden Belt nemzetközi tornán vesz rész, ami remek felkészülést biztosít a játékok előtt. Nagy Lajos tanítványa viszont kihagyja a versenyt.

– A nemzetközi tornán nem veszek részt, mert szeretnénk elkerülni az esetleges sérüléseket, a Marosvásárhelyen összegyűlő versenyzőkkel azonban tudok sparringolni a héten. Fontos állomása ez a felkészülésemnek, úgy érzem, hogy a terveknek megfelelően halad a felkészülésem, persze kisebb sérülések ezúttal is vannak, de Párizsra készen fogok állni. Természetesen még nem most vagyok csúcsformában, nem is most van erre szükség, de érzem, hogy kezdek élesedni. Most már érzem az olimpiai közelségét és nagyon várom már, hogy ott legyek az olimpián – nyilatkozta Kovács Richárd, 63,5 kilós olimpikonunk.