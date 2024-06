A 2023-2024-es bajnoki évadban is az NB II.-es pontvadászat Keleti csoportjában gyűjtögette a pontokat a Nyíregyháza női csapata. Jeddi Béla tanítványai egy igencsak megfiatalított kerettel végül az előkelő negyedik helyen zártak.

Stabil gárdát építettek

– A téli szünetben vettem át a csapat irányítását, ám a célkitűzéseink ezáltal sem változtak, szerettünk volna egy stabil csapatot építeni, ami sikerült is – értékelte az idényt lapunk megkeresésére a vezetőedző. – A negyedik helyen végeztünk, ami egy remek eredmény, persze jó lett volna dobogóra állni, ami azért ad némi negatív szájízt, de összességében elégedettek vagyunk. Sokszor hullámzott a teljesítményünk, voltak jobb és kevésbé jó mérkőzéseink is.

A feljutásért és ezzel együtt a bajnoki címért a Budapest Honvéd és az Újpest kettőse csatázott, előbbi sikerével. A Szpari pedig tavasszal mindkettőjük ellen emlékezetes meccset játszott.

– Az Újpest elleni idegenbeli találkozón egészen kiváló játékot tettünk le az asztalra még akkor is, ha 3–2-re kikaptunk – folytatta a tréner. – Vezettünk, s habár fordított az ellenfél volt bennünk annyi tartás, hogy kiegyenlítsünk, sajnos végül nem tudtunk pontot rabolni a lila-fehérek otthonából. Ami a Honvéd elleni mérkőzést illeti, az viszont pont az ellentetje volt ennek. Szervezetlenek és pontatlanok voltunk, minek eredményeképpen bele is szaladtunk egy hatalmas pofonba (1–7), ráadásul hazai pályán. Mondjuk úgy, hogy azon a meccsen semmi sem jött össze.

Ami a játékosok egyéni teljesítményeit illeti, Urai Bianka, Szalanics Dóra és Szerb Katalin triója kiemelkedett a csapatból, Urai a bajnokság góllövőlistájának harmadik helyén zárt.

– Azt hiszem, hogy a következő egy-két év továbbra is a fiatalok beépítéséről szól majd – tért ki a folytatásra Jeddi Béla. – Nem titok, hogy érkeztek komoly megkeresések a játékosaink iránt.

Az ifjúságé a jövő

– A fiatalok között azonban már most vannak olyanok, akikre lehet építeni, így jelenleg úgy fogalmaznék, hogy komolyabb álmokat csak két-három év múlva lesz érdemes kergetnünk. A női labdarúgás egyre nagyobb szeletet kér magának a futball tortájából, ezt pedig látjuk az utánpótlásba jelentkezők létszámán is. Habár tanulmányok és egyéb elfoglaltságok miatt idővel vannak lemorzsolódok, de összességében nem állunk rosszul, amit az is nagyban segít, hogy itt Nyíregyházán infrastrukturálisan is adott minden. Idén az U19-es és az U16-os csapatunk is remekül szerepelt, utóbbi bajnoki címet szerzett. A hosszú távú cél pedig egyértelműen az lenne, ha idővel ezekre a fiatalokra építve meg tudnánk magunkat mutatni az élvonalban is.