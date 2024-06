Újabb játékos leigazolását jelentett be az NB I-es labdarúgó-bajnokság következő idényére készülő Nyíregyháza Spartacus. Szlobodan Babics személyben szerb légióst szerződtett a klub.

A 188 cm magas center 24 éves, tagja volt a szerb korosztályos válogatottaknak. Az előző idényben a montenegrói élvonalban futballozott, az OFK Petrovac együttesében alapember volt, 34 mérkőzésen lépett pályára, 12 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott.

– Babics személyében egy olyan támadót igazoltunk, aki az előző évben egy másik ország első osztályú bajnokságában a góllövő lista harmadik helyén végzett – idézi a nyíregyháziak honlapja Fekete Tivadar sportigazgatót. – Magyarországon erre a pozícióra nehéz megfelelő játékost találni, folyamatosan figyeltük, és figyeljük most is azokat, akik erősítést jelenthetnek, de ahogy korábban is nyilatkoztuk, nem mindig lehetséges magyar játékossal betölteni egy-egy posztot.

A támadóval két éves szerződést kötött a Spartacus.

– Nagy lehetőség számomra, hogy a magyar élvonalban játszhatok, és szeretném a legjobbamat nyújtani – fogalmazott Babics. – Az első benyomások nagyon jók a csapatról, nagyon barátságosan fogadtak a társak. Szeretnék minél több gólt lőni a bajnokságban, ezzel segíteni a csapatot.