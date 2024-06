Gengeliczki Gergő marad! A belső védő több mint száz mérkőzést játszott a Nyíregyháza Spartacusban, és bár nyáron lejár a szerződése, mindenben megállapodott vele a klub a folytatásról – számolt be róla a csapat hivatalos honlapján.

– Nem kellett sokáig gondolkodnom azon, hogy maradok-e, örülök, hogy számítanak rám az első osztályban is. Itt mutatkoztam be az élvonalban, és örülök, hogy hosszú idő után ismét az NB-I-ben futballozhatok. Nyíregyháza vissza került a méltó helyére, és szeretnék részese lenni annak, hogy ez minél tovább így maradjon, és remélem sok örömet szerzünk a szurkolóknak. Külön boldogság, hogy hosszú idő után újra Nyíregyházán játszhatunk – mondta Gengeliczki Gergő.

A játékos 2013-2015 között volt először a Szpari labdarúgója, majd egy kitérő után 2022-ben tért vissza. Az előző idényben 26 bajnokin lépett pályára, és 4 gólt is szerzett. Másodszor volt tagja nyíregyházi bajnokcsapatnak idén, mivel 2014-ben is aranyérmes lett az NB-II-ben.

– Gergő sokat tett hozzá ahhoz, hogy bajnokok lettünk, mind a pályán, mind a karakteréből fakadóan a hétköznapok során is. Nem titok, hogy ez is fontos szempont volt a szerződéshosszabbításnál. Szeretnénk neki megadni azt a lehetőséget, hogy az élvonalba velünk tartson. A többi rajta múlik, hogy az NB-I-ben mennyire tudja segíteni a csapatot abban, hogy ott is sikeresek legyünk – tette hozzá Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

Gengeliczki Gergővel 1+1 éves szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus.