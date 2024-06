Napi két kézilabdaspecifikus foglalkozás és a napi háromszori étkezés mellett kiegészítő programokkal is készültek a szervezők: a fiatalok jártak a Mokka Cukrászdában, ahol süteményt is készíthettek, illetve a Magyar Népmeséért Egyesület munkatársai a népmesék világába is elkalauzolta őket. A táborzáró napon pedig érkezett a már említett több tucat ajándékcsomag, melyeket Adorján Zoltán, a nyíregyházi ContiTech Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója adott át a táborozóknak. Öt napon át tartott a Marso TCE kézitábora.

ContiTech-es ajándékcsomagok a Marso táborában

Fotó: MTCE

Marso TCE: nem az első ilyen tábor

A nyíregyházi székhelyű egyesület nem először tartott kézilabda tábort Nyíregyházán, és az eddigi tapasztalatok, a gyerekek és a szülők visszajelzései alapján biztos, hogy nem is utoljára.

A mostani tábort egyébként a Marso TCE U-10-es csapatának évzárója zárta, melyen egy jó adag paprikáskrumpli elfogyasztása mellett búcsúztatták a szezont a játékosok és a szülők.