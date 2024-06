Nagyon erős mezőny alakult ki, ugyanis sokan itt maradtak az előző heti versenyt követően. A főtáblára 32 játékos fért fel, a selejtezőn pedig 64-es tábla volt, a végső győztes a pénzdíjon felül 15 ATP ponttal is gazdagabb lett.

Közel húsz ország teniszezői képviseltették magukat az egyhetes versenyen, Indiától Argentínáig, Brazíliától Európáig. A nevezők között a legmagasabban rangsorolt játékos a román Dan Alexandru Tomescu (543. az ATP ranglistán) volt, de közel tucatnyi magyar játékosnak is lehetett szurkolni. Ha pedig a két versenyt egyben nézzük, akkor összesen harminckét magyar kapott lehetőséget a szereplésre Nyíregyházán az egyéni és páros versenyszámokban. Ami a legnagyobb izgalmat hozta, hogy három hazai teniszező is negyeddöntőbe jutott a MARSO Nyír 1 Open ITF M15-ös versenyen.

Akadtak kihívások, de megoldották a szervezők

Amíg a szervezőknek a korábbi héten az özönvízszerű esővel gyűlt meg a bajuk, ezekben a napokban már a kánikula és a szél jelentette a legnagyobb kihívást a játékosoknak. Megérte személyesen megnézni a mérkőzéseket, hiszen két magyar játékos is szívébe zárta Nyíregyházát: itt szerezte meg Kis Balázs Rafael, valamint Hornung Gábor is életük első ATP pontját. Utóbbi pedig szépen menetelt is előre, igazi meglepetést szerzett, hiszen a selejtezőből érkezett magyar a negyedik helyen kiemelt cseh játékost, Dominik Kellovskyt is legyőzte, aki az előző héten a döntőt játszotta. Az elődöntőben azonban az első helyen kiemelttel került össze Hornung, aki 7-6 (5) 6-4 arányban végül legyőzte.

A június 23-i döntőt végül a második helyen kiemelt, az előző heti versenyen diadalmaskodó uruguayi Franco Roncadelli nyerte az első helyen kiemelt román Dan Alexandru Tomescuval szemben (7-6 (3), 6-1). A párosok döntőjét szombaton játszották, ahol magyaroknak is lehetett szurkolni, hiszen a Boros Attila, Kisantal Botond páros szép eredményekkel érkezett a fináléba, ahol azonban a szlovák Karol Milos és a brit Shaw Michael páros végül győzni tudott.

Franco Roncadelli (jobbra) nyert az első helyen kiemelt román Dan Alexandru Tomescu ellenében

Fotó: MTCE

Számos fejlesztés

A MARSO Tenisz Centrum Egyesület 2017. év végén azzal a céllal vette át a nyíregyházi tenisz club üzemeltetését, hogy Nyíregyháza a hazai tenisz világában is kivívja az országos hírnevet. Az átvétel óta folyamatosan azon dolgozik az egyesület, hogy a megyeszékhely teniszkedvelői méltó környezetben sportolhassanak. Ennek megfelelően számos fejlesztésen van túl a centrum és több színvonalas hazai versenynek, bajnokságnak adott már otthont.