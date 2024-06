Tavaly szép sikerekkel tértek haza a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a július elején megrendezett 128. Atlétikai Magyar Bajnokságról. Különösen a férfiak tettek ki magukért, hiszen Boros Bence volt a gyorsabb százon, súlylökésben Tóth Balázs állhatott a dobogó legfelső fokára, Szikszai Róbert a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, Helebrandt Máté pedig 5000 méteres gyaloglásban lett országos bajnok.

Balázs nagyot dobna

Ami a hölgyeket illeti, Kerekes Dóra diszkoszvetésben szerezte meg a második helyet, míg Nyisztor Petra hármasugrásban nyert bajnoki bronzérmet. Két negyedik helyünket pedig K. Szabó Gabriella (1500 m futás) és a magasugró Bakosi Péter szállította. Nos atlétáink ezt az eredményt próbálják megismételni, esetleg túlszárnyalni hétvégén a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban az idei szabadtéri országos bajnokságon. Az esélyekről a Nyíregyházi Sportcentrum atlétika szakágának vezetőjét, Vas Lászlót faggattuk.

– Az idén tizenkét versenyzőnk indul az országos bajnokságon és közülük jó páran esélyesek a dobogóra és a bajnoki címre – kezdte érdeklődésünkre a szakember. – Tavaly nagyon kijött a lépés Boros Bencének, szoros mezőnybe sikerült az élen végeznie. Az idei időket nézve vannak jobbak nála, de mindenképpen dobogóra várom őt. Súlylökésben évek óta nagy a harc Tóth Balázs és az ikaruszos Kovács László között, idén is biztosan közöttük dől el a bajnoki cím. Balázs az utóbbi időben edzésen stabilan hozza a 18 méteres átlagot, a versenyhelyzet többet is kihozhat belőle. Szikszai Róbert ugyan sérüléssel bajlódott az utóbbi időben, de ettől még esélyes a címvédésre. Bakosi Pétert szintén sérülés hátráltatta, ez meg is látszott az Európa-bajnoki szereplésén, ettől függetlenül még így is benne van az első háromban a magyar mezőnyben.

Máté már az olimpiára fókuszál

Tavaly még a KSI színeiben nyerte meg az 5000 métert és lett bronzérmes 1500 méteren Vörös Márk, időközben azonban Nyíregyházára igazolt, így idén már Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőjeként nyerhet akár két érmet is.

Nem védheti meg bajnoki címét 5000 méteres gyaloglásban Helebrandt Máté, Pokrovenszki József tanítványa a legfrissebb világranglistán a 42. helyen áll, ezért nincs szüksége újabb ranglistapontokra, így nem indul az országos bajnokságon. Máté azonban nem lazít, már gőzerővel az olimpiára készül.

Vas László elmondta, hogy a fiatal K. Szabó Gabriellát mindkét számban (800, 1500) az első háromba várja. Kerekes Dóra pedig Márton Anita visszavonulásával a női diszkoszvetés egyeduralkodója lehet. Ő csak ebben az egy számban indul, ugyanis a programban túl közel van egymáshoz a súlylökés és a diszkoszvetés, ezért az előbbit kihagyja. A szakvezető azt is elárulta, hogy Nyisztor Petrát esélyesnek tartja az aranyérem megszerzésére.

– A tavalyi harmadik hely után Nyisztor Petra előrébb léphet, ha koncentrált lesz és összekapja magát képes lehet 13 méter körüli ugrásra, ez pedig riválisai eredményeit ismerve, elég lehet a bajnoki címhez. Összességében, ha minden összejön, akkor megismételhetjük tavalyi szereplésünket – zárta Vas László.