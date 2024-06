A labdarúgó NB I.-ből kiesett Kisvárda együttese saját hivatalos honlapján jelentette be június elején, hogy távozik Rafal Makowski. Azóta az is kiderült, hogy hol folytatja a lengyel játékos. A lengyel labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő GKS Tychy együttese jelentette be Rafal Makowski szerződtetését. A korábbi lengyel utánpótlás-válogatott középpályás két és fél év után távozott Kisvárdáról, ahol 74 mérkőzésen élvonalbeli mérkőzésen kapott szerepet. A 27 éves középpályás 2026-ig kötelezte el magát új állomáshelyén, de a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció. Makowski a Tychynél újra együtt dolgozat Dariusz Banasikkal, aki a Legia utánpótlása mellett a Pogon Siedlcében, a Zaglebie Sosnowiecben és a Radomiak Radomban is az edzője volt.