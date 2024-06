Csütörtökön elkezdődött a jubileumi 10. Beach Volleyball in the City Nyíregyháza szívében. A profik mellett természetesen az amatőrök is kipróbálhatják tudásukat a belvárosi homokon. A gálamérkőzéseken hagyományosan a városi intézmények mérték össze erejüket. A 10. HÜBNER Amatőr Strandröplabda-verseny első helyén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház végzett megvédve ezzel a címüket, az ezüstérem a Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak jutott, a dobogó legalsó fokára pedig a ÉAK Nonprofit Kft. gárdája állhatott.