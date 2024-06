Habár csábították Újpestről, Tímár Krisztián továbbra is Nyíregyházán képzeli el a jövőjét.

– Jól telt a nyaralás. A bajnokság közben sajnos kevesebb idő jut a családra, de ezt most valamennyire pótoltuk – mondta el az egyik nagy hírportál megkeresésére a negyvennégy éves vezetőedző. – Sikerült feltöltődni, erre szükségem is volt már, hiszen az idény hosszú volt, s hétfőn már munkába is álltunk. Ami a keretet illeti, egyelőre még gőzerővel dolgozunk. Lehetőség szerint magyar játékosokat keresünk, de légiós érkezését sem zárjuk ki. Fontos feladat és cél, hogy a csapat magját együtt tartsuk, a kulcsembereknek maradniuk kell. Alapvető, hogy megőrizzük a jó támadójátékunkat az NB I.-ben is, óriási lökést adhat, hogy végre a saját vadonatúj, csoda szép stadionunkban játszhatunk. Felfokozott a hangulat a városban, kilenc év után szerepel újra a Szpari az élvonalban, bízom benne, hogy rendre szép számú közönség előtt léphetünk majd pályára.

Fokozatosan növelik a terhelést

Kedden már két tréning vár a játékosokra, szerdán pedig a délelőtti edzést délután erőnléti felmérés követi. Csütörtökön is dupláznak a labdarúgók, melyet pénteken újabb edzés követ. Az első felkészülési találkozó után pedig tovább növeli a terhelést a szakmai stáb, ekkor már konditermi foglalkozások is színesítik a programot.