A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kezdeményezésére először lehetett szavazni az ország kedvenc tesitanáraira, a mozgás megszerettetőire. A „K&H mozdulj! az év tesitanára” alaposan megmozgatott mindenkit: országszerte 5400 jelölés érkezett 1050 tesitanárra az intézményvezetőktől, kollégáktól, szülőktől és gyerekektől. A jelölteket a diáksport szövetség három kategóriába sorolta be: 200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő; 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő; 30 év alatti, fiatal testnevelő. Szabolcs-Szatmár-Beregben Tilinger Dániel, Szűcsné Kovács Anikó és Sira Krisztina hétfőn vehetették át a díjakat a nyíregyházi K&H bankfiókban ünnepélyes keretek között.

A mozgás megszerettetői: a három díjazott

Mozgás a mindennapokban

– A gyerekek mozgáshoz fűződő viszonyában óriási szerepe van a testnevelőtanároknak, hiszen a legtöbb fiatal szinte csak a tesiórákon mozog rendszeresen. A tesitanár így egy életre meg is tudja szerettetni a mozgást, de akár el is távolíthatja a gyerekeket a sporttól. Az MDSZ a szavazással azokat a testnevelőket szeretné kiemelni és elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek – ezt a célt fogalmazta meg Balogh Gábor MDSZ-elnök az első népszerűségi szavazás háttereként. A kezdeményezés a K&H Bank támogatásával és a Mediaworks média-együttműködésével valósult meg.

A jelölteket az MDSZ vármegyénként és kategóriánként 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a vármegyei voksolásra a vármegyei médiacentrumok online felületein, így a Szabolcs Online-on is. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett az Év tesitanára, külön-külön a 3 kategóriában. Országos viszonylatban a jelöltekre összesen több mint 140 ezer szavazat érkezett.

– Örömmel tölt el, hogy reflektorfénybe helyezzük és elismerjük azokat a helyi testnevelőtanárokat, akiknek célja, hogy megszerettessék a gyerekekkel a mozgást, és nap mint nap arra motiválják diákjaikat, hogy rendszeresen sportoljanak, élvezzék a testedzést – mondta a hétfői díjátadáson Szűcs Gábor, a K&H Csoport Észak-Alföld régiójának területi vezetője. – A K&H hosszú idő óta elkötelezett a magyar társadalom egészséges, mozgásban gazdag életmódjának támogatása iránt. A K&H mozdulj! program a sportnak minden területén (az élsportban, a tömegsportban, a parasportban és az e-sportban) szeretne példát mutatni az elhivatottság, az eltökéltség és a kiváló teljesítmény támogatásával. A fiatalok egészséges életmódjának támogatását nagyon fontosnak tartjuk, így az idén stratégiai megállapodást kötöttünk az Aktív Iskola Programmal, és elindítottuk a „K&H mozdulj! az év tesitanára” kezdeményezést. Nagy öröm volt számunkra azt látni, hogy a felhívást milyen lelkesen fogadták a diákok, szüleik és a tanárok is.