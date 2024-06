A bajnokság utolsó fordulójában a bajnoki cím és a dobogós csapatok kiléte is kérdéses volt még. A listavezető Tarpa és közvetlen üldözője, a Mátészalka ugyanannyi ponttal várta a szombati a zárást, ám előbbi lépéselőnyben volt, mert holtverseny esetén első körben a győzelemszám rangsorol. A Vármegyei Kupa győztese és szurkolói sokáig izgulhattak, mivel a Nyíregyháza II. vezetett Tarpán. A hazaiak a 66. percben egyenlítettek, majd a 86. percben szerezték meg a győztes gólt, ami bajnoki címet ért!

A Mátészalka hiába nyert magabiztosan, be kell érnie az ezüstéremmel, ám azzal vigasztalódhat, hogy osztályozón megküzdhet az NB III-ba jutásért.

A harmadik és a negyedik pozícióban is pontazonossággal álltak a csapatok. Itt a Nagyecsednek volt kedvező helyzete, s nem bízott semmit a véletlenre, nagy győzelmet aratott, amivel tizenkét meccsesre nyújtotta a bajnoki veretlenségi sorozatát.

A tabella alján a sereghajtó Nyírmeggyes győzelemmel zárt, amivel nehéz helyzetbe hozta a Vásárosnaményt. A Kemecse a pályán elért eredményével biztosan bennmaradt, a 13. helytől lefelé képlékeny a csapatok sorsa.

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 30. (utolsó) forduló



Nyírmeggyes–Vásárosnamény 3–2 (0–1)

Nyírmeggyes, v.: Papp.

Nyírmeggyes: Vakarcs – Banga, Nagy Zs., Török, Éles (Folytán), Batizi Pócsi (Kujbus), Preg, Sitku, Nagy Z., Ács, Törtei (Hornyák). Edző: Siska Attila.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Berec, Szabó, Zán, Deskó, Kopor, Barta (Danó), Deák (Újvári), Balogh, Illés. Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Ács 2, Török, illetve Illés, Géci. Ifi: 1–1.

Siska Attila: – Ha egész szezonban ilyen akarással futballozunk, mint ezen a meccsen, akkor sokkal előrébb végzünk a bajnokságban.

Piskóti Zsolt: – Ezzel a teljesítménnyel „feltettük az i-re a pontot”. Borzasztóan szégyellem magam, és remélem a fiúk is!

Nagyecsed–Nyírbátor 6–2 (3–1)

Nagyecsed, v.: Tóth.

Nagyecsed: Szabolcsi (Sarkadi Zs.) – Sarkadi G., Zámbó, Marinas (Nagy N.), Pócsi, Bulyáki K. (Jónás), Bulyáki A., Kóka, Nagy, Lakatos (Nyíregyházi), Somlyai (Jóni). Edző: Harbula Balázs.

Nyírbátor: Borkó – Szücs, Bakosi, Danó, Bakó (Erdei), Nógrádi, Tóth E., Varga, Terdik, Orosz, Tóth Sz. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Nyíregyházi 2 (egyet 11-esből), Lakatos, Bulyáki K., Somlyai, Nagy Z., illetve Varga, Szücs. Kiállítva: Nógrádi (81.). Ifi: 3–0.

Harbula Balázs: – Nagyot mentünk, az az igazság! Nem csak ezen a meccsen, hiszen november óta egyszer kaptunk ki. Mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs ilyen elnökünk, mint Fodor Bandi. A hét minden napján a csapat jár a fejében és még ettől is többet érdemelne a személye. Mellette külön köszönjük Tengyel Zoltánnak is, aki alázatosan mellettünk volt mindenféle szempontból. Kovács Lajos polgármester úrnak a folyamatosan fejlődő hátteret és körülményt, ott volt velünk az idegenbeli meccseinken is! Köszönjük Kóka Róbert hat évi munkáját, mint játékos és mint ember! Husi, isten éltessen! Köszönjük az ellátást! Jó pihenést kívánunk mindenkinek!

Erdei Zoltán: – Örülök annak, hogy vége van a szezonnak. Ezen a mérkőzésen a nullával volt egyenlő a hozzáállásunk, aminek lesz következménye.