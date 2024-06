Strandröplabdapálya egy város főterén? Általánosságban ez szokatlan látvány, kivéve Nyíregyházán, ahol csütörtöktől vasárnapig már tizedik alkalommal rendezik meg a HÜBNER Beach Volleyball in the city Amatőr Strandröplabdaversenyt.

– Ebben a felgyorsult világban óriási érték, hogy Nyíregyháza tizedszer ad otthont ennek az eseménynek – mondta el a szerdai sajtótájékoztatón Ingo Heerdt, az esemény névadó szponzora, a Hübner-H Kft. ügyvezetője. – Fantasztikus négynapos ünnep lesz, ha minden igaz, az időjárás is a kegyeibe fogad minket. Szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket és minden érdeklődőt.

A cégvezető köszönetet mondott a városnak és Molnár Árpádnak, a programot szervező Prestito Kft. ügyvezetőjének az elmúlt tíz évért és az „úttörő munkáért”. Heerdt kiemelte, hogy az első alkalom előtt senki nem vállalta volna az esemény megvalósítását, de a Prestito csapata óriási lelkesedéssel dolgozik minden évben.

– Ilyenkor egész Nyíregyháza mosolyog, pozitívan tekintenek a rendezvény helyszínére, akik elsétálnak a Kossuth téren – vette át a szót Molnár Árpád. – Nyíregyháza életében ez az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó esemény, nemcsak a sportszeretők, hanem általánosságban a lakosság körében. Köszönetet mondok a Hübnernek, hogy évről évre ennyire fontosnak tartja a rendezvényt.

A főszervező ismertette a részleteket is. Több mint másfélszer nagyobb az érdeklődés, mint tavaly – a pandémia után újra nagyon aktívak voltak a jelentkezők. Csütörtökön a városi vállalatok „vérre menő” gálamérkőzéseinek ad helyszínt a impozáns pálya, pénteken pedig Nyíregyháza csapatai mérik össze tudásukat. Ezen a napon már megkezdődik a kétnapos amatőr verseny is, melynek győztese 400 ezer forinttal gazdagodik. A szervezők a labdarúgás szerelmeseire is gondoltak, akik szombaton és vasárnap a pályához közel, óriáskivetítőn követhetik az Európa-bajnokság mérkőzéseit.

Az esemény szakmai vezetője a magyar röplabdázás nyíregyházi ikonja, Erdősné Balogh Erika.

– Az elmúlt tíz évben nagyon jól bevált lebonyolítás szerint szerveztük meg az idei tornát is – mondta el az egykori kiváló röplabdázó. – Pörgetnünk kell az amatőr verseny programját, mert sokan jelentkeztek, ami azt illeti, már a határidő előtt le kellett zárnunk a nevezést. Nem csak Nyíregyházáról jelentkeztek a fiatalok, érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Budapestről és Kecskemétről is. Emellett a gálacsapatok mérkőzései valóban vérre mennek. Bízom benne, hogy idén is nagyon sikeres rendezvényt tudunk magunk mögött.