Szerződést hosszabbított a Nyíregyháza Spartacus Fejér Bélával, írja a csapat hivatalos honlapján. A kapus 2020-ban igazolt a Szparihoz, és azóta 94 mérkőzésen őrizte a csapat hálóját. Nyáron lejár a szerződése, melyet most a felek két évvel meghosszabbítottak.

– Remek szezonunk volt tavaly, hiszen feljutottunk az NB I-be, sőt a bajnoksággal párhuzamosan a MOL Magyar Kupában is az elődöntőig meneteltünk, ahol szoros meccs után veszítettünk a bajnok Ferencváros ellen. Az idény elején kicsit nehezebben indultunk, az új játékosokkal is össze kellett szoknunk, és a szakmai stábnak is fel kellett térképeznie minket. Idővel a sok munkának és a csapategységnek is köszönhetően jöttek a jó eredmények. Sokat jelentett, hogy a Szparinak egy nagyon lelkes szurkolótábora van, nekik is köszönhetjük a jó szereplést. Egykoron Romániában az ASA-val és a Sepsi OSK-val bele kóstolhattam a román élvonalba, tudom, hogy mit jelent az első osztályban futballozni. Amikor Nyíregyházára kerültem, az is volt a célom, hogy rövid időn belül az NB I-ben szerepelhessek – mondta Fejér Béla.