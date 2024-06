Több cikk is megjelent már arról, hogy az Aqua Sport Egyesületből – mint utánpótlás nevelő bázis – kikerült, majd a Digi Egerhez igazolt leány vízilabdások sorra meghívást kapnak az utánpótlás válogatottak összetartó edzéseire több korosztályban is. Viszont most Urbin Zsófi többszöri keretszűkítést követően az U16-os magyar válogatottat erősíti a szombaton kezdődő törökországi világbajnokságon! Csicsáky Vincze szövetségi kapitány 15 ifjú hölggyel kezdi meg a küzdelmeket Manisa városában, ahol Dél-Afrika, majd Kazahsztán korosztályosaival mérkőznek meg a csoportban.

– Büszkék vagyunk! A teljes edzői stáb, az egyesület vezetése, nagy örömmel fogadta a hírt, hogy Zsófi ott lesz a világbajnokságon és képviseli Nyíregyházát és az Aqua Sport Egyesületet is, ahonnan indult! Reméljük szép eredménnyel zárnak majd a lányok, és a közeljövőben még több ilyen sikernek örülhetünk, mert vannak még tehetséges sportolóink, akik innen indultak, és válogatott közelben vannak – mondta Urbin Tibor, Aqua SE szakmai vezetője, nevelőedzője.