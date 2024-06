A futóversenyre több mint száz településről érkeztek nevezések. Az egyik nyíregyházi iskolából 50 fővel, de Budapestről, Székesfehérvárról, Érdről, Miskolcról, Békéscsabáról is lesznek résztvevők.

Nyíregyházáról a Watt-Team Kft. csapata is népes táborral érkezik, továbbá az indulók között sorakozik majd fel a fogyatékosok és épek közös összefogása kapcsán a Vit-Active Egyesület, akik Vitai Klára vezetésével teljesítik az öt kilométeres távot.

A tokaji Fekete Gyula, a verseny egyik szervezője elmondta, hogy két távon: öt és tíz kilométeren indulhatnak majd a futók. Fontos, hogy minden futó hozzon magával fejlámpát saját és futó társai biztonságának érdekében. A programok este nyolc órától kezdődnek, az első rajtra pedig fél tíztől kerül sor. A tokaji Fesztiválkatlanban lesz a rajtközpont, utána a belvárosban a Tourinform iroda előtt frissítőállomással is találkozhatnak a lelkes futók, vagy éppen sétálók.

A bulihangulatra vágyók menet közben szó szerint összefuthatnak Czabányi Attila gitáros énekessel. Versenyközpontunk jó hangulatáról a Demecseri Fúvószenekar, a Glam Crew tánccsoport, a kisvárdai Művészi Kerékpár csapata, továbbá a Gabó Tánciskola és a World Jumping Tokaj gondoskodik majd. A bemelegítést Juharos Gábor tartja.

A verseny fővédnökei Orendi Mihály és Posta György, Tokaj város polgármestere. Már csak 100 hely kiadó a II. Tokaj by Night Run különleges futóeseményen- hívták fel a figyelmet a szervezők. Idén limitálják az indulók létszámát az óriási érdeklődés miatt. – Abban az esetben lehet a helyszínen nevezni, ha addig nem fogynak el a jegyek – nyomatékosította Pokrovenszki Gergely, a Tetterő Egyesület elnöke.