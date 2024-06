Városi kispályás labdarúgó-bajnokság, díjátadó

F-csoport

1. helyezett Tiszaberceli Cipőbolt, 2. Búj Enos Aires 1928, 3. Görögök. Legjobb kapus: Fekete Béle (Tiszaberceli Cipőbolt). Gólkirály: Novák Zsolt (Tiszaberceli Cipőbolt).

E-csoport

1. Nativus, 2. Mustang FC, 3. Co Balt CNC Technologies. Legjobb kapusa: Soós Bence (Nativus). Gólkirály: Kovács Zsolt (Nativus).

D-csoport

1. Sajtos Pogácsa, 2. Nagy Fiúk, 3. Nyírség Szervíz Kft. Legjobb kapus: Szűcs Balázs (Sajtos Pogácsa). Gólkirály: Minczér Tibor (Sajtos Pogácsa).

C-csoport

1. Gray Wolves, 2. HSA Group, 3. Messer United. Legjobb kapus: Kanócz Béla (Gray Wolves). Gólkirály: Halastyák Ádám (Gray Wolves).

B-csoport

1. Fáraó Bútor Junior FC Eger, 2. Vörös Ördögök Mészáros-OK Kft., 3. Fortissimo Kft. Legjobb kapus: Pécsi Viktor (Fáraó Bútor Junior FC Eger). Gólkirály: Farkas Gyula (Fáraó Bútor Junior FC Eger).

A-csoport

1. MB Kandalló, 2. Het-Band Kft., 3. Pikoló Söröző. Legjobb kapus: Szabolcsi Máté (MB Kandalló). Gólkirály: Becser Zoltán (Marso Kft.).

„Old Boys” I. osztály

1. MB Kandalló, 2. John Bull Korona, 3. SB Building Kft. Legjobb kapus: Ács Zsolt (John Bull Pub). Gólkirály: Somogyi László (Kelet Solar-Kft.).

„Old Boys” II. osztály

1. Old Friends, 2. Profil Trend Kft. Old Boys FC, 3. Hübner-H Kft. Legjobb kapus: Kegyer Szabolcs (Old Friends). Gólkirály: Labbancz Zoltán (Pepita Senior).

Fair Play-díjas: Tiszagyulaháza SE.

Év játékvezetője: 1. Máté István, 2. Mónus Gábor, 3. Homonai Péter.

Köszönettel: Kőhalmi Richárd, Kormány Zoltán, Nagy Viktor, Bodó Márta, Császár Imre, Boros Sándor, Dankó László, Hájer Zsigmond és Demeter Dia részére.