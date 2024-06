Eljött a nap, amire oly’ régen vártunk: pénteken megkezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság, szombaton pedig a magyar válogatott is megkezdi szereplését! A sportág szerelmesei már hetek óta Eb-lázban égnek, nincs ez másként Rudolf Gergellyel sem. Az egykori kiváló futballista kettős szerepben várja a kontinensviadalt, hiszen nemcsak szurkoló lesz, hanem szakértőként is tevékenykedik a következő hetekben.

– Valóban megvan bennem is az Eb-láz, elsősorban azért, mert az M4 Sporton szakértő leszek, főleg a francia mérkőzéseken dolgozom majd – mondta el lapunknak a 27-szeres magyar válogatott labdarúgó, aki maga is játszott Franciaországban. – Emiatt már feltérképeztem a csapatokat az elmúlt időszakban, illetve voltam múlt héten Debrecenben is, testközelből láttam a válogatottunkat az Izrael elleni felkészülési mérkőzésen. A munkán kívül is nagyon várom az Eb-t, baráti társaságban tippversennyel is készülünk és külön izgalmat ad, hogy a nemzeti csapatunk is kijutott. Kíváncsi vagyok a szereplésünkre, mert ugyan nem mi vagyunk a fő esélyesek, de meglepetést érhetünk el!

A mieink szombaton Svájccal kezdenek, június 19-én a házigazda Németországgal csapnak össze, majd június 23-án Skócia ellen zárják a csoportkört. Minden kvartett első két helyezettje, valamint a négy legjobb csoportharmadik továbbjut az egyenes kieséses szakaszba. Itthon felfokozott a várakozás a magyar válogatott szereplése kapcsán, sokan egyértelműnek veszik a továbbjutást, noha az ellenfelek kerete topligás futballistákkal van tele. Persze, az elmúlt években láthattuk, hogy nem a nevek és a keretértékek számítanak válogatottunk meccsein.

– Ezen a szinten nincs könnyű meccs, még akkor sem vehetünk biztosra semmit, ha egyébként nagyon szép veretlenségi sorozat van mögöttünk – fogalmazott Rudolf Gergely. – Ha csak a mieink helyzetét vizsgáljuk, abból a szempontból talán nem vagyunk ideális állapotban, hogy voltak olyanok, akik kevesebbet játszottak a klubjukban tavasszal és többen sérüléssel bajlódnak. Fáradtság vagy sérülés esetén nem tudom, milyen minőséget tudunk felvonultatni, szerintem ez nehéz kérdés Marco Rossi számára is. Összességében mégis azt gondolom, hogy mindenki ellen van esélyünk. Látva az elmúlt időszakban a válogatottat, megint csak előrébb lépett játékban. Korábban nagyon sikeresek voltunk a magasabban jegyzett csapatok ellen, mostanra pedig a kisebb nemzetek válogatottjai ellen képesek vagyunk dominálni, labdát birtokolni és gólokat szerezni.