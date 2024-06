Hétvégén, a nyitott pályás országos bajnokság előtt két héttel, az utolsó felkészülési versenyt Csongrádon rendezték meg a szenior úszóknak. A Nyíregyházi Sportcentrumot két női és két férfi versenyző képviselte a megméretésen. A mini küldöttség alaposan kitett magáért, a Kovács Rita edzette versenyzők 19 arany-, 2 ezüstéremmel tértek haza.

A verseny 400 m gyors és 800 m gyors számai egyben ranglista versenynek is számítottak. A szervezők a csongrádi úszósport két kiemelkedő alakjának tiszteletére két emlékszámban korcsoportfüggetlen összetett eredményt is hirdettek. A Zarnócz Mihály emlékszám (800 m gyors) és az Eszenyi László emlékszám (200 m hát) női versenyét egyaránt Dr. Szokol Dianna nyerte, utóbbiban a férfiaknál Cserés Miklós állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A csapat két másik két tagja is komoly éremgyűjteménnyel tért haza.

Érmes helyezések:

Dr. Szokol Dianna. 800 m gyors: 1., 200 m hát: 1., 400 m gyors: 1., 200 m mell: 1., 200 m gyors: 1.

Cseh Imre. 1. hely: 800 m gyors: 1., 400 m gyors: 1., 50 m mell:1., 100 m mell: 1, 200 m mell: 1, 200 m vegyes:1., 200 m gyors: 2.

Cserés Miklós. 800 m gyors: 1., 200 m hát: 1., 200 m vegyes: 1., 400 m gyors: 1., 200 m mell: 1., 200 m gyors: 1.

Gazda Zsuzsa. 200 mell: 1., 200 m hát: 1., 100 m mell: 2.