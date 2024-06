Ha minden jól megy, már csak hetekre vagyunk attól, hogy kijelenthessük: a Nyíregyházi Kosársuli újabb élvonalbeli játékost nevelt ki! A munka elvégeztetett, már csak az „eredményhirdetés” van hátra.

Addig is foglalkozzunk csak a tényekkel!

A Nyíregyházi Kosársuli május 22-én az idénybeli utolsó hazai mérkőzését játszotta, majd 26-án lezárta szereplését a női amatőr NB I rájátszásában. A klub az előbbi összecsapás után, a Szent Imrében búcsúztatta el egyik legjobb játékosát, Dobó Lillát.

A 19 éves tehetség általános iskolás másodikos korától kosárlabdázik, kezdetektől az NYKS-ben pallérozódott, ám a (vélhetően sikeres) érettségi után, szeptembertől budapesti egyetemen folytatja tanulmányait, ezzel párhuzamosan a pályafutását is a fővárosban építené tovább. Lilla ezzel a profi kosárlabdázás küszöbére ért.

– Csak egy-két évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem, hogy a kosárlabdára ne csak egy jóleső hobbiként tekintsek – árulta el Dobó Lilla. – A válogatott sikerek is efelé tereltek, illetve egyesületen belül vezető szerepet és ezzel együtt folyamatos pozitív megerősítést kaptam. Az utóbbi években már arra törekedtem, hogy profiként is kipróbálhassam magam. Idén érettségizek, az írásbeli alapján úgy tűnik, elég pontom lesz, hogy elérjem a célom. Hátravan még a szóbeli, ha az is sikeres lesz, akkor a Budapesti Corvinus Egyetemen szeretnék továbbtanulni, illetve egy NB/I A-s csapatban kosárlabdázni a következő idénytől.

Már körvonalazódik az is, melyik lesz ez az élvonalbeli klub, ám amíg nem biztos, addig nem akarta elárulni. Az emlékekről viszont szívesen beszélt, hiszen számos meghatározó élmény érte a nyíregyházi egyesületnél.

– Ibolya néniéknek nagyon sokat köszönhetek – említette meg nevelőedzőjét, Farkasinszki Gyulánét. – Sok szép emléket szereztem. Az egész utánpótlás nagyon jó volt, leginkább az országos döntők maradtak emlékezetesek, illetve egy-egy jó hangulatú hosszabb túra ugrik be. Az egyik, ha nem a legjobb élményem a tavalyi junior döntő volt, amit hazai pályán játszhattunk. Emellett büszke vagyok arra is, hogy bemutatkoztam a felnőttek között, ott egyre inkább a csapat részévé váltam és jó eredményeket értünk el.