Felemás őszön van túl a Mátészalka NB II.-es női alakulata, a szatmáriak öt győzelmük mellet hat alkalommal hagyták el vesztesen a játékteret, tíz gyűjtött pontjukkal a negyedik helyről várják a februári folytatást. A folytatásban aztán négy vereséggel zárták az alapszakaszt. Nem véletlen ez a hullámzó teljesítmény, hiszen nyáron páran befejezték, néhányan eligazoltak és voltak sérültjeik is, akikre huzamosabb ideig nem számíthattak. Így a kevés felnőtt játékosuk mellett saját nevelésű fiatalokkal töltötték fel a keretüket, akik a saját korosztályukban is pályára léptek hétről hétre. Ráadásul szinte az utolsó pillanatban derült ki, hogy Nagy Márkus Peónia elhagyja a csapatot, helyére az együttes régi-új edzője, Drabik Péter ült le a kispadra.

Az alsóházi rájátszásra aztán összekapták magukat, hazai pályán veretlenek maradtak. Összesítésben pedig két vereségük mellett kétszer győztek és négy alkalommal végeztek döntetlenre.

– Összességében elégedettek lehetünk magunkkal, mert ugyan teljesíthettünk volna jobban is, de rosszabbul is elsülhetett volna ez a szezon az ismert okok miatt – kezdte értékelését Drabik Péter, a Mátészalka edzője. – Ez nekünk egy tanuló év volt és nemcsak az új lebonyolítási rend miatt, hanem azért négy felnőttkorú játékossal kiegészülve ifi kerettel játszottuk végig a teljes szezont. Ennek köszönhető, hogy nem lett több győzelmünk, mert hiányzott a kellő rutin, ahhoz, hogy a kiélezett szituációkban a megfelelő döntést hozzák ezek a fiatal játékosok. Sok tapasztalatot gyűjtöttünk, a lányok megérezték, hogy milyen a felnőtt NB II.-es mezőny, legtöbbször fel is nőttek a feladathoz. Bízom benne, hogy ez kellő önbizalmat kölcsönöz majd a csapatnak a következő kiírásra – zárta Drabik Péter. Ami a folytatást illeti, a nyári pihenőt követően augusztus elején kezdik meg felkészülésüket a szeptemberben induló bajnokságra. Lesz néhány játékos, aki egészségügyi okok miatt felhagy a kézilabdával, páran pedig annak megfelelően, hogy felsőoktatási intézménye nyernek felvételt, máshol folytatják pályafutásukat.