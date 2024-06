Megrángatták Valter bajszát

Ebből a sorból ment aztán tovább Dina Márton (ATT Investments), Feldhoffer Bálint (Team Polti Kometa U23), Fetter Erik (Team Polti Kometa), Peák Barnabás (Adria Mobil) és Valter Attila (Team Visma | Lease a Bike) ötöse.

Az utolsó kilométereken Fetter támadott, egy darabig úgy is tűnt, hogy hazaérhet, ám végül Valter Attila belökte elé a kerékpárját, ezzel megvédve a címét. Nagy Bendegúz és Hrenkó Norbert sokat dolgozva a csapattársaiért a huszonegyedik és a huszonhatodik helyen zárt.

– Nagyon nehéz verseny volt, a hőség rányomta a bélyegét a viadalra – értékelt lapunk megkeresésére Hrenkó Norbert. – A feladatom most a csapattársaim segítése volt, hiszen azzal a céllal álltunk rajthoz, hogy legalább egy versenyzőt delegáljunk a legjobb tízbe és ez sikerült is, Filutás Viktor ugyanis hetedikként ért célba, ráadásul az egyetlen olyan bringás lett a top-10-ben, aki magyar csapatban versenyez. Ami engem illet, nem ez volt pályafutásom legjobb versenye, de minden tőlem telhetőt megtettem, így nem lehetek csalódott.

Nagy Bendegúz még a huszonhárom éven aluliak különversenyében is érdekelt volt, ahol végül hatodikként zárt.

– Sajnos a rajtnál lemaradtunk a nap szökéséről, a szakmai stáb érthető módon nem is örült ennek – folytatta a viadal értékelését Nagy Bendegúz. – Amikor a kis körökhöz közeledve megbomlott az egység a főmezőnyben, akkor kétszer is támadtam, ám nem volt esélyem az elmenésre. A hazai kerékpársport egyértelműen fejlődik, így évről évre egyre nehezebb odakerülnünk a legjobbak közé. Szerencsére Filutás Viktor mellett a csapatunk rangidős versenyzője Solymosi Márton is UCI-ranglista pontokkal gazdagodott, így a minimális célkitűzést megvalósítottuk.

Az országos bajnokság rendkívül pozitív visszhangot kapott a médiában, a 2023-as évhez hasonlóan azt ezúttal is élőben közvetítette a közmédia, így a szervezés is tökéletesen vizsgázott.