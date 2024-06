Elindul az NB-III-ban a Nyíregyháza Spartacus második csapata! Mivel az élvonalba jutott az első gárda, így alanyi jogon indíthat együttest a harmadik vonalban. Ez nem kötelező, de a klub szeretne élni ezzel, hogy lehetőséget teremtsen a fiataloknak a fejlődésre. Legutóbb is több saját nevelésű labdarúgó futballozott az NB-III-ban, most ezt a Szpari II-ben is megtehetik majd. A második csapat hétfőn megkezdte a felkészülést, az edzéseket pedig Török László irányítja vezetőedzőként, munkáját Szatke Zoltán segíti.

– Azáltal, hogy az NB-III-ban rajthoz állunk, a nehezebb utat választjuk, mert a tapasztalat azt mutatja, sok második gárda nehezen áll helyt a harmadosztályban. Ez mind anyagilag, mind szakmailag, mint az infrastruktúra szempontjából megterhelő, de mégis elindítjuk az együttest. Nálunk ugyanis fontos, hogy a saját utánpótlásunkból minél több olyan fiatal érkezzen a jövőben, akik később az első osztályban futballozhatnak. A második együttes a felnőtt csapat közvetlen előszobája, és az elmúlt fél évben az NB-III-ba kölcsön adott játékosok is bizonyították, mennyit léptek előre. Török László személyében egy olyan szakembert szerződtettünk, aki szakmailag és pedagógiailag is tökéletesen illik a feladathoz. Gyorsan megállapodtunk, mert tisztában van a szakmai elvárásainkkal - mondta Fekete Tivadar sportigazgató.

Török László játékosként futballozott többek között Kecskeméten és a Honvédban, edzőként pedig végig járva a ranglétrát dolgozott az NB-III-ban, NB-II-ben, később pedig az élvonalban a KTE-nél és Kisvárdán is. UEFA Pro Licenszes végzettsége van, szakmai gyakorlaton többek között a Manchester Unitednél vett részt Sir Alex Ferguson idejében. Évekig dolgozott az utánpótlásban is, volt a kecskeméti akadémia szakmai igazgatója is.

– Örömmel fogadtam a felkérést, megtisztelőnek éreztem amikor Fekete Tivadar megkeresett, mert egy nagy múlttal rendelkező klub hívott. A tudatos munkának köszönhetően a Nyíregyháza visszakerült az élvonalba, ahová való, fantasztikus teljesítményt nyújtottak tavaly. Sokat dolgoztam fiatalokkal, ezúttal is ez lesz a feladatom. Most áll össze a keret, várhatóan 25 játékosunk lesz. Komoly feladat áll előttünk, és a labdarúgók fejlesztése a cél, így egyéni képzések is szerepelnek a programunkban. Remek stábot kaptam, Szatke Zoltánnal sokat játszottunk egymás ellen, komoly párharcokat vívtunk, most viszont közös célért dolgozhatunk – mondta Török László, a Szpari II. vezetőedzője.

A csapat a bajnoki mérkőzéseit a tervek szerint Örökösföldön vívja majd.