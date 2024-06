Megmaradt a különbség

A május 20-ai, keddi találkozót, az a Szávó vezette, aki az NYVSC-Újpesti Dózsa MNK-találkozót is dirigálta, amelyen a piros-kékek kiejtették a magyar bajnokot.

Igazi futballünnepre készült a korabeli híradások szerint, az 16 ezer szurkoló, aki kilátogatott a városi stadionba. A győzelem ugyan elmaradt, a fiesta viszont nem, mert ugyan 1–0-ra nyert a Kazincbarcika, viszont a Debreceni Universitas nem tudott pontot szerezni városi testvércsapatától a Kinizsitől, ezért a két gárda között megmaradt a tíz pontos különbség a bajnokság befejezése előtt négy fordulóval.

A találkozóról így ír korabeli tudósításunk: Az NYVSC nagy akarása görcsös erőlködéssé vált. Végig többet kezdeményezett ugyan a hazai együttes, de sorra kihagyta helyzeteit. A vendégek gyors ellentámadásait követően viszont Buúsnak háromszor is nagy bravúrral kellett mentenie. A 61. percben azonban már a kapus is tehetetlen volt, Szemere 14 méterről lőtt a bal sarokba, 1-0. A hajrában hajrában csak egy kapufára és egy meg nem adott gólra tellett a rohamozó nyíregyháziak erejéből. Az izgalmas mérkőzésen a lelkesen, fegyelmezetten játszó Kazincbarcika megérdemelten szerezte meg a győzelmet.

Először az élvonalban

Ezzel a sikerrel vármegyénk labdarúgásának történetében először ünnepelhetett élvonalbeli labdarúgócsapatot. 1931-ben az NB I. kapujáig jutott ugyan az akkori nyíregyházi együttes, de az országos amatőrbajnokság döntőjében 2–1-re alulmaradt fővárosi ellenfelével szemben.