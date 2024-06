A Hübner Nyíregyháza BS hat maradó és két érkező után újabb játékos szerződtetését jelentette be: a Cápáknál folytatja pályafutását Komma László. A 23 éves center a MAFC-ban nevelkedett, első NB I/B Piros-csoportos mérkőzését 2020-ban játszotta, s azóta fokozatosan nagyobb szerepet kapott az újbudaiaknál. A mögöttünk hagyott idény volt az eddigi legsikeresebb szezonja, 23 alapszakasz mérkőzésen 8.7 pontot (46%-os triplázással) és 4.3 lepattanót átlagolt.

Mint ismert, a Blue Sharks a negyeddöntőben épp a MAFC-cal csapott össze és nem sokon múlt, hogy a nyíregyháziak lépjenek tovább a legjobb négy közé. A fővárosiak továbbjutásában óriási szerepe volt a 203 centis magasembernek, aki 11 pontot szerzett a párharcot eldöntő harmadik meccsen. Három nappal később 14 pontot és 9 lepattanót jegyzett a Cegléd elleni elődöntő nyitányán, a döntőben pedig volt 7 pontos, 9 lepattanós mérkőzése is.

– Az előző szezonban is nagyon szimpatikus volt a Blue Sharks – idézi Kommát a klub honlapja. – Tetszett, hogy fiatal csapat, több játékost ismerek a keretből, akiktől csak jókat hallottam a klubról, valamint Merim Mehmedovicról is, akivel tudomásom szerint mindenki szeret együtt dolgozni. Hallottam, hogy kedveli a játékomat, mégis kicsit váratlanul ért a megkeresés, mert korábban csak Budapesten kosárlabdáztam. Tudom azt is, hogy profi körülmények uralkodnak Nyíregyházán. Összességében úgy gondolom, hogy itt tudok a legtöbbet fejlődni. A csapat céljairól addig nem tudok beszélni, amíg nincs készen a keret, azt viszont biztosan mondhatom, hogy a feljutásért akarok küzdeni és a maximumot fogom nyújtani!

Komma a szezon befejezése óta is játékban van, hiszen előbb olimpiai selejtezőn küzdött a magyar 3×3-as válogatott színeiben, péntektől pedig Európa-bajnoki selejtezőn szerepel Dániában.