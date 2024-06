Javában zajlik az Európa-bajnokság, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a fél világ a németországi kontinenstorna mérkőzéseit figyeli. Mi azonban nem feledkezünk meg szűkebb pátriánkról sem, saját léptékükben vármegyénkben is történtek nagy dolgok. Méltán sorolhatjuk ezek közé a Vámosoroszi bajnoki címét is. Az alig ötszáz lelket számláló erdőháti kis település évek óta meghatározó tagja a vármegyei labdarúgás második vonalának, mi sem bizonyítja ez jobban, mint hogy rendszeresen a dobogón végeznek. Nevezhetjük akár Kelet-Magyarországnak, akár Gém-Technek, akár harmadik számúnak a csoportot, a vámosorosziak az előző szezonban másodikak lettek, öt éve és tavalyelőtt a dobogó harmadik fokára állhattak, a 2019/20-as kiírásban pedig aranyérmesek lettek. Ez utóbbi azonban nem volt az igazi, mert a covidtól megtépázott csonka szezonban érték el ezt az eredményt. A közelmúltban véget ért kiírásban aztán már nem volt mese, Kövesligeti Lászlóék imponáló magabiztossággal húzták be a bajnoki címér. Veretlenül, tizenegy ponttal előzték meg fő riválisukat a Nagydobost, a legtöbb gólt lőtték, a legkevesebbet kapták, huszonegy győzelmük mellett mindössze háromszor végeztek döntetlenre. Persze kötelezte őket a múlt és ennek figyelembe vételével határozták meg céljaikat tavaly augusztusban.

– A sok dobogós helyet végre a legfényesebb éremre cseréltük, ez történelmi siker klubunk történetében, mert ugyan végeztünk már az első helyen, de az egy csonka szezon volt, amelyet márciusban berekesztettek – kezdte érdeklődésünkre Imre Zsolt, játékos-edző. – Az előző évek szereplése alapján ezúttal is a dobogót céloztuk meg, titokban azonban a bajnoki címről álmodott mindenki az öltözőben – tette még hozzá.

Nagy erősítése volt az évek óta együtt játszó társaságnak, hogy ismét rendszeresen számíthattak Kövesligeti László játékára, aki hozta is a tőle elvárhatót, gólerős játékával hétről hétre csapata egyik legjobbja volt.

– Mellette sikerült megszereznünk a téli szünetben visszalépő Csengersima első számú gólfelelősét, Dávid Róbertet, aki zökkenőmentesen illeszkedett be és tizenöt góllal segített bennünk tavasszal.

A Vámosoroszi már a táv felénél is az élen állt, ugyan csak egy pont volt az előnye a Csengersimával szemben, de az öltözőben már érezni lehetett, hogy révbe érhetnek.

– Természetesen voltak jó és rosszabb mérkőzéseink, szerencsére azonban nem volt nagyobb hullámzás a játékunkban, viszonylag egyenletes teljesítményt nyújtottunk végig. Jól kezdtük a tavaszt, első három fordulóban két riválisunkkal is találkoztunk, legyőztük a Fehérgyarmatot hazai pályán, majd Nagydoboson is győzni tudtunk és ezzel visszavágtunk nekik az őszi hazai döntetlenért. Ez a két siker nagy lendületet adott nekünk a folytatásra, amely kitartott a végéig. Május 19-én Ópályiban bebiztosítottuk a bajnoki címünket, a hátralévő két fordulónak „csak” annyi volt a tétje, hogy megőrizzük a veretlenségünket – zárta Imre Zsolt.

Közben az is kiderült, hogy ugyan a Vámosoroszi beadta licencét a vármegyei első osztályú indulásra, a szakosztály vezetése úgy döntött hogy maradnak a vármegye kettőben.

Végeredmény

1. hely 24 21 3 - 108-16 66

Hazai pályán

1. helyezett 12 11 1 - 65-11 34

Vendégként

1. hely 12 10 2 - 43-5 32

Házi góllövőlista. 28 gólos: Kövesligeti László. 15 gólos: Dávid Róbert. 11 gólos: Szabó Antal. 9 gólos: Somogyi Norbert, Somogyi Richárd. 8 gólos: Imre Márk. 5 gólos: Bartha Krisztián, Juhász Norbert. 4 gólos: Imre Zsolt, Riskó Tibor. 3 gólos: Csatári Zoltán, Rigó Attila. 1 gólos: Bakó Gábor, Garda Péter, Kánya Gábor, Márton János.