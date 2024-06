A Kállósemjén alaposan berúgta azzal az ajtó, hogy vármegyei másodosztályú bajnokként az előző szezonban az első osztályban is az első helyen végzett. Ezt követően aztán az NB III.-as osztályozón elvérzett Vologyimir Ovszijenko játékos-edző csapata, így a mögöttünk hagyott szezont ismét a legmagasabb vármegyei osztályban töltötte a csapat.

Jól kezdtek, majd megtorpantak

– Nem tört meg bennünket a sikertelen osztályozó, újult erővel vágtunk bele a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokság küzdelmeibe. Céljainkat sem adtuk alább, bajnoki címünk megvédésére készültünk. Ehhez minden adott volt, a keretünk alkalmasnak látszott a feladata teljesítésére és a háttérben is rendben volt minden – kezdte a szezon értékelést Vologyimir Ovszijenko.

Parádésan is kezdték a bajnokságot Hamza Tamásék, az első öt meccsüket úgy nyerték meg huszonegy gólt szereztek és mindössze kettőt kaptak. Ezek után Örökösföldön a Szpari második számú csapata ellen szűk félóra elteltével már háromgólos hátrányba voltak.

– Valóban jól kezdtünk, aztán megtorpant a csapat, elszenvedtünk pár váratlan vereséget, többek között a Nagykálló is elvitte a három pontot. Egy kicsit nehezen viseltük a terhet, hogy mindenki folyamatosan a győzelmet várta tőlünk.

A Kállósemjén azt őszt végül a negyedik helyen fejezte be az akkor listavezető Mándoktól három ponttal lemaradva.

– Jól sikerült a téli felkészülésünk, így bíztunk abban, hogy ledolgozható a hátrányunk. Sajnos azonban sérülések kulcsemberek estek ki tőlünk, előbb Gömze Antal és Danó Zsolt, a bajnokság hajrájában aztán már Vas István játékára sem számíthattunk.

A Kállósemjén ugyan tavasszal csupán kétszer kapott ki, de hét döntetlenjével folyamatosan nőtt a hátránya riválisaival szemben.

Van bennük hiányérzet

– Ennek megvannak a miértjei, van ami ebből azonban nem publikus. A csapatszellemnek köszönhetően ezeket úgymond az öltözőbe megoldottunk. Ezekből sokat tanultunk, és biztos profitálni fogunk a jövőben. Természetesen van bennünk hiányérzet, de csak magunkat okolhatjuk a szereplésünkért. – zárta Vologyimir Ovszijenko.