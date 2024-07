Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartomány legnagyobb, mintegy egymillió lakosú városában található a RheinEnergieStadion, amely az 1. FC Köln otthona. Ez az 50 ezres aréna adott otthont a magyar válogatott Európa-bajnoki nyitómérkőzésének, amelyet a helyszínen tekintett meg barátaival dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

– Akkor még reménykedtünk a sikeres rajtban. Ehhez kiváló alapot nyújtott az, hogy csoportelsőként jutottunk ki, és a Nemzetek Ligájában is jó teljesítményt nyújtottunk. Egymás után a harmadik Európa-bajnokságra jutottunk ki. Köln belvárosában megtelt a szurkolókkal, rengeteg ismerőssel találkoztunk, és ha már ottt voltunk, kulturális programként gyönyörködtünk a dómban. Aztán bejutottunk a futball szentélyébe, ahol az első félidőben lelombozódtunk. Csalódást nyújtott a csapatunk, két gólos hátrányba kerültünk. Aztán egy teljesen más felfogású válogatott jött ki a pályára, Varga Barnabás szépített, sőt, felcsillant a remény az egyenlítésre, de Willy Orban hibája után megkaptuk a kegyelemdöfést is. Kikaptunk 3-1-re, és tudtuk, hogy a házigazda németek ellen nagyon nehéz lesz – idézte fel a történteket dr. Vinnai Győző, aki 1972-ben tagja volt a diákolimpiai aranyérmes nyírteleki együttesnek. A Temesvári-érában rendszeresen kijárt a Szpari NB I-es, teltházas meccseire. Amikor csak ideje engedi, a Puskás Arénában szurkol a nemzeti gárdának, most pedig a kontinensviadal vonzotta, meg is szervezték a kölni utat.

– Bíztunk abban, hogy eredményesen szerepelünk, nagyok voltak az elvárások. Sajnos, a svájciak elleni első félidő kísértett a későbbiekben is. A németektől ki lehet kapni, ráadásul nagyon akartak Szoboszlaiék, de tudomásul kellett venni, hogy a jobb nyert. A skótok elleni, a végsőkig kiélezett csata örök emlék marad. Utána már mások kezében volt a sorsunk. Nem nyertek az angolok a szlovénokkal szemben, és bár a törökök legyőzték a cseheket, a grúzok bravúrt értek el a motiválatlan, felforgatott összeállításban játszó portugálok ellen, így kiestünk. Mivel a németek és a svájciak is bejutottak a negyeddöntőbe, bebizonyosodott, hogy erős csoport volt a mienk. Remélem, hogy Marco Rossi a jövőben is feltüzeli a szimpatikus, szerethető válogatottunkat. Remélem, hogy Marco Rossi a jövőben is feltüzeli a szimpatikus, szerethető válogatottunkat.

– Azóta is nyomon követem az Eb-t. A nyolc közé a legjobbak kerültek. A spanyol-német párharc győztesét a döntőbe várom. A franciák eddig adósak maradtak a jó játékkal, itt az idő, hogy bizonyítsanak. Az angolok nem győztek meg, a svájciakat képesnek tartom arra, hogy bejussanak az elődöntőbe. A holland-török érdekes párharc lesz, bevallom, a törökök helyett az osztrákokat vártam ide. A németországi Európa-bajnokság jelentős részén túl vagyunk, de a java még most következik.