A korábbi serdülő Európa-bajnokságot követően Bosznia és Hercegovina első alkalommal rendezhetett kontinenstornát junior korcsoportban. A közelmúltban véget ért eseményen, több mint 350 2008-ban, valamint a 2009-ben született ökölvívó indult Szarajevóban. A megméretésen az NYVSC Big-Boxing öklözője, Petrimán Patrícia is a kötelek közé lépett.

Nagy Lajos tanítványa elképesztően jó formában bokszolta végig a junior Európa-bajnokságot, többek között visszavágott egyik szlovák ellenfélnek is egy korábbi vereségért. Két magabiztos győzelemmel jutott be a legjobb négy közé, ahol a bosnyák Biberovics sem tudta megállítani a lendületben lévő 16 esztendős nyíregyházit. Patrícia a döntőben az orosz Anasztaszija Golunova ellen bokszolhatott. Az orosz ökölvívó ment előre folyamatosan az első másodpercektől kezdve, de Patrícia szépen kontrázott, keresztbe verte, és két perc alatt egyenlő felek küzdelmét láthattuk, egy teljesen felesleges számolást leszámítva. A pontozói lapokon 5:0-ra az orosz vezetett, de Patrícia nem veszítette el a türelmét és kiváló lábmunkával, szépen, stílusosan bokszolt. Technikai képzettségben nemcsak felvette a versenyt az orosszal, hanem felül is múlta, ütőerőben azonban kell még fejlődnie. Petrimán Patrícia végül három győzelmet követően kikapott orosz ellenfelétől a döntőben, így ezüstérmes lett a szarajevói junior Európa-bajnokságon. Nagy Lajos tanítványa a következő esztendőben már az ifjúságiak között húzhat kesztyűt, és nagy erőssége lehet a következő korosztálynak is.

– Petrimán Patrícia negyedik mérkőzését vívta ezen a junior Európa-bajnokságon. Most váltott súlycsoportot, és úgy gondolom igazán jó állt neki ez a kategória. Mind a négy mérkőzésen energikus volt, technikailag a döntőben is kiválóan teljesített, ellenfelünk fizikálisan érettebb volt és ez még most az ő javára billentette az összecsapást – értékelt Törteli Ferenc, a korosztályos válogatott vezetőedzője.