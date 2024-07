A Kisvárda Master Good az ETO FC Győrrel csapott össze a két csapat utolsó felkészülési mérkőzésén, vagyis NB II-es csapat találkozott NB I-essel. A mondat második fele az elmúlt hat évben bármikor ugyanúgy igaz lett volna, ám akkor még más volt a felállás: a szabolcsiak élvonalban, míg a győriek a másodosztályban szerepeltek.

Van hasonlóság a két csapat között. Az ETO úgy jutott fel a legjobbak közé, hogy a mezőny többi tagjával ellentétben több külföldi labdarúgót is foglalkoztatott. Ugyanezt az utat járhatja a Kisvárda is, amelynek számos légiósával élő szerződése van a kiesés után is, így ők továbbra is a csapatot erősítik.

Ha további közös pontot keresünk, akkor meg kell említenünk Claudiu Bumbát. A román támadó középpályás három éven át a várdaiak játékosa volt, 2022-ben igazolt Fehérvárra, majd az előző szezonban már az ETO-t segítette feljutáshoz 17 góljával. Szombaton is jó formában futballozott, csapata az ő találatával szerzett vezetést a 20. percben. Pedig a Kisvárda egyáltalán nem játszott alárendelt szerepben, sőt, épp a gól előtti percben betalálhatott volna, ám Aleksandar Jovicic a kapufára fejelt.

Ez a helyzet még kimaradt, picivel később, a 25. percben azonban már örülhettek a kisvárdaiak. Körmendi Kevin fantasztikus labdával ugratta ki Milos Szpaszicsot, a támadó állítgatás nélkül, egy pattanás után a kapuba bombázott.

A folytatásban itt is, ott is adódtak lehetőségek, Hrabina Alex többször is tett róla, hogy változatlan maradjon az eredmény.

A 68. percben aztán már a mieink vezettek: Soltész Dominik szögletét Jovicic fejelte a hálóba. Mindkét csapat játékában benne volt a gól a hajrában, ám sajnos az a győriekéből jött ki, a 87. percben megint Bumba volt eredményes, beállítva ezzel a 2–2-es végeredményt. Feczkó Tamás csapata az összes felkészülési meccsén vezetett, ám csak egyszer nyert, viszont nem kapott ki egyik előkészületi találkozóján sem.

A kisvárdaiak vasárnap már élesben bizonyíthatnak, rögtön egy rangadón, a Vasas vendégeként.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzés

ETO FC Győr–Kisvárda Master Good 2–2 (1–1)

Budapest, Honvéd MFA.

Győr: Gyurákovics – Albion (Vera, 76.), Bitri (Szépe, 76.), Boldor, Vianna (Csontos D., 59.), Anton, Tóth R. (Krkic, 76.), Skvarka (M. Krivokapics, 86.), Bumba, M. Diarra (Boschilia, 67.), Lukics (Farkas B., 59.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Kisvárda: Hrabina – Cipetic, Lippai (R. Stefan, 60.), Jovicic, Körmendi (Széles, 60.) – N. Ponomarenko (Soltész I., 60.), Matic (Szőr, 60.) – Szpaszics (Molnár G., 60.), Bíró B. (Scsadej, 60.), Camaj (Soltész D., 60.) – Mesanovic. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gól: Bumba (21., 87.), illetve Szpaszics (25.), Jovicic (68.).