Új időszámítás kezdődik a kisvárdai labdarúgás életében. Mint ismert, a Kisvárda Master Good hatévnyi első osztályú szereplés után búcsúzott az NB I-től és vasárnaptól már az NB II-ben küzd. Korábbi nyilatkozatokból és a klub csütörtöki szurkolói ankétján is nyilvánvalóvá vált, hogy a rétköziek nem sokáig terveznek a másodosztállyal, azonnal visszajutnának a legjobbak közé.

A célnak megfelelő keret alakult a nyáron. Az előző idény csapatából több meghatározó futballista, így számos légiós is maradt, ugyanakkor sokan távoztak is, akiket pótolni kellett. A szurkolói ankéton tizenkét új játékost mutatott be a klub, köztük vannak olyanok, akik a saját utánpótlásból kerültek fel. Velük együtt halad az együttes egy másik fontos célja felé, ami nem más, mint a minél több saját nevelésű játékos szerepeltetése – a huszonötös keret negyven százalékát kisvárdai kötődésű és nevelésű játékosok alkotják.

Jelenleg tehát biztató a helyzet Kisvárdán, ehhez minden téren sokat kellett dolgozni a mögöttünk hagyott két hónapban.

– Kiesés után mindig nehéz egy klub élete – mondta el lapunknak Feczkó Tamás vezetőedző. – A rossz szereplés mély nyomot hagy mindenkiben, amit fel kell dolgozni és továbblépni. Ehhez a szakmai stábnak és a játékosoknak is hozzá kellett tenni. Most már az új cél elhomályosítja a kiesést. Az előző keret váza megmaradt, így is új csapatot kellett építeni. Fontos volt, hogy a kommunikáció minél hamarabb kialakuljon a játékosok között, ami nem egyszerű, mert több helyről érkeztek a labdarúgók, de hétről hétre, napról napra haladunk ezzel is. Az utolsó, ETO elleni felkészülési meccs már jól nézett ki (2–2 – a szerk.), bízunk benne, hogy a Vasas ellen is hasonló játékot nyújtunk és az jó eredménnyel is párosul.

Merthogy a Várda rögtön rangadóval kezdi az NB II-es szereplését. Mint ismert, a fővárosiaknak az előző idényben is nagy esélyük volt feljutni, még két fordulóval a vége előtt is második helyen álltak, ám a Győr elleni sorsdöntő meccset elbukva a másodosztályban ragadtak. Angyalföldön nem változtak a célok, idén is erős kerettel vágnak neki a bajnokságnak.