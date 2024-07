Az NB III-as rajtra hangoló Sényő FC Selyem-Ber lejátszotta második edzőmérkőzését, Kapacina Valer játékos-edző együttese szombaton az osztálytárs Füzesabonyt látta vendégül Kemecsén. A nagy meleg rányomta bélyegét a találkozóra, amelyen az első félidő nem hozott gólt. Fordulás után a Heves vármegyei gárda kétszer is betalált, így megnyerte a mérkőzést.

– Csúcsterhelésből érkeztünk, ez meg is látszott a társaságon. Voltak azonban biztató jelek, sok minden visszaköszönt abból, amit a héten gyakoroltunk. A második félidőben több próbajátékos is pályára lépett, keressük azokat, akikkel a keretünket meg tudjuk erősíteni – értékelt Kapacina Valer játékos-edző.

A Sényő FC Selyem-Ber az edzések mellett jövő héten két felkészülési mérkőzést is játszik, szerdán a Nyírmeggyest fogadják, szombaton pedig a borsodi vármegyei első osztály Gesztely vendégei lesznek.

Felkészülési mérkőzés

Sényő FC Selyem-Ber–Füzesabony 0–2 (0–0)