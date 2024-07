Akit a horvát tévések kiemeltek a szurkolói zónából – írtuk három éve, amikor Budapesten is rendeztek Eb-mérkőzéseket, és ennek apropóján az egyik tévétársaság munkatársai megszólították Kotricz Zoltánt. A víg kedélyű sportembert kevés győzködés után arról faggatták a Hősök terén kialakított szurkolói zónában, hogy miként látja a magyar válogatott esélyeit a kontinensviadalon. Azóta ismét kijutott Marco Rossi szövetségi kapitány csapata az Európa-bajnokságra, és a Kálmánháza játékos-edzője kereste az alkalmat a következő testközeli szurkolásra. A stuttgarti meccset választották, s milyen jól tették...

– Előzetesen reménykedtem a továbbjutásunkban. Erre kellő alapot nyújtott a veretlenségi sorozatunk. Persze, tisztában voltam vele, hogy reálisan a németek és a svájciak jobb erőkből állnak, hiszen a játékosaik zöme topbajnokság meghatározó futballistái. Bevallom, nem értettem, hogy a svájciak ellen miért került a kezdőbe Szalai Attila és Fiola Attila. Nem állítom, hogy miattunk kaptunk ki, de a klubjaikban sem kaptak sok játéklehetőget tavasszal. Az az első félidő fájó emlék. Ettől még úgy gondolom, hogy jó kezekben van a válogatott, ám a két vereség után bravúr lett volna a továbbjutás – fejtegette a Toronto Vasas színeiben Kanadában légióskodott, hazai környezetben pedig több NB III.-as csapatban is szerepelt Kotricz Zoltán. – Sikerült megélnünk a legjobb meccsünket, az utolsó percben szerzett Csoboth Kevin-gól tényleg katartikus volt. A lebonyolítási forma miatt egyes válogatottak taktikázhattak, a márr biztos továbbjutó portugálok veresége a kiesésünket jelentette. Bevallom, azóta nem néztem meg minden mérkőzést, van hiányérzetem. Sok a kifacsart, fáradt játékos, több világsztár is messze elmarad a jó formájától, és ez kihat a színvonalra. Nem vonom kétségbe az angolok látjogosultságát a döntőben, azonban engem nem győztek meg a klasszisaik. A csoportjukból bukdácsolva mentek tovább, a szerencsével sem álltak hadilábon, jó ágon maradtak talpon. A finálét mindenki tiszta lappal kezdi, ott bármi megtörténhet. Nekem a spanyolok hozzáállása, teljesítménye végig szimpatikus volt. A németek elleni derbijük felért egy előrehozott döntővel. De la Fuente szövetségi kapitány bátor volt, betette a kezdőbe a 116 éves Yamalt, aki üstökösként robbant be. Ez is bizonyítja, hogy igenis már ebben a korban is be lehet dobni a mélyvízbe a tehetségeket, amennyiben mentálisan is megértek a feladatra. Yamal beváltotta a hozzáfűzött reményeket, az Európa-bajnokság egyik nagy felfedezettje lett. Az a mi dicsőségünk, hogy Szoboszlai Dominik lett az Eb legfiatalabb csapatkapitánya. Ő lényegesen többre képes, mint amit most mutatott, de ahogy láttam, sérülése hátráltatta. Egy szó, mint száz: spanyol diadalt várok egy olyan mérkőzéssorozat végén, ahol nem volt minden találkozó élvezhető, és a válogatottunk sem élte túl a csoportkört. De sebaj, a stuttgarti utunk mindent felülír!