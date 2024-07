Tímár Krisztián, a Nyíregyháza vezetőedzője: - Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült három ponttal gazdagodni. Egy jó csapatot győztünk le. Mi diktáltuk a tempót, és kicsit elfáradtunk ebben, de láttam a csapaton a szívet, a győzni akarást, és az ellentámadásokból korábban is lezárhattuk volna a mérkőzést, mert nagy lehetőségeink voltak.

Borbély Balázs, az ETP FC Győr vezetőedzője: - Nem kezdtük jól a találkozót, idegesnek tűnt a csapat. A védekezés rendben volt, de sok ki nem kényszerített hibát vétettünk. A második félidőben már jobban játszottunk, ígéretes támadásokat vezettünk. A cserék jól álltak be, de a legrosszabbkor kaptuk a második gólt. Nem szabad ilyen hibát véteni, mert az NB-I-ben ezt büntetik.

Kovácsréti Márk, a Szpari egyik legjobbja: – Viszonylag hamar sikerüllt tizenegyesből gólt szereznem. Aztán kicsit kaotikus volt a játék, igazából az egész meccsen. Később rárúgtuk a másodikat is, de az utolsó tizenöt perc megint elég nehézre sikeredett, ez már sajnos sokadjára van így, az NB II.-ben is volt jó néhány ilyen meccsünk. Szerencsére ki tudtuk húzni, és azt gondolom, ennél többről nem nagyon álmodhattunk: három pont, a magam részéről pedig sikerült gólt szereznem, úgyhogy most mindenki boldog. Azt gondolom, hogy jogos volt a megítélt büntető, hiszen kapura ment a lövés, a védő pedig kézzel blokkolt – folytatta a mérkőzés egyik legjobbja, Kovácsréti. – Miután belőttem a büntetőt, szinte rögtön átfutott a fejemen, hogy kilenc év után szereztem a Nyíregyháza első NB I.-es gólját, de személy szerint én magam is nagyon régóta vágytam már arra, hogy újra az élvonalban szerezhessek gólt. Úgyhogy összességében ez egy jó kis visszatérés volt a csapat számára. A Győrrel ugye már az előző idényben, az NB II.-ben is presztízs találkozóink voltak. Mindkét csapat nagyon akarta a győzelmet, az utolsó percekben sajnos megint szorossá tettük a végét, de ismét bebizonyítottuk, hogy tudunk küzdeni egymásért, ez a siker pedig extra motivációt adhat nekünk.