A vezetőedző is megosztotta gondolatait.

– A játékosok nagyon motiváltan érkeztek vissza, mindenki szeretett volna itt maradni, nagy a harc a csapatba kerülésért – vette át a szót Tímár Krisztián. – A vezetőségnek nagy munkája volt abban, hogy megtartsuk az értékeinket. Egy éve szinte a nulláról indulva kellett felépíteni a csapatot, most a meglévőt tudjuk már továbbépíteni. Ez lehet a csapat erőssége.

– Komoly ellenfelekkel játszottunk nyáron – mondta el a tréner a felkészüléssel kapcsolatban. – Tudom, hogy a szurkoló mindig nyerni akar, de fontos volt, hogy erős csapatokkal játsszunk. Nemzetközi kupában induló Rijekával és Eszékkel, valamint stabil szerb csapattal találkoztunk. Ezt nem lehet összehasonlítani a tavalyi felkészüléssel.

– Motiváltan várjuk a pénteket. A csapat ismeri a játékstílusomat, ezen nem szeretnék változtatni az NB I-ben sem. Ahogy Tivadar is említette, nagy különbségek vannak csapatok költségvetését és a keretek mélységét tekintve is. A közhely szerint a pénz nem nyer mérkőzést. Mi megpróbálunk az eddig ránk jellemző motiváltsággal, szervezettséggel és szakmai munkával érvényesülni. Jó úton járunk. Nagyon várjuk, hogy megszerezzük a három pontot és azt is, hogy minél előbb a saját közönségünk előtt játsszunk a városi stadionban – zárta szavait Tímár Krisztián.

A jelenlévő játékosok bemutatkoztak a közönségnek, Nagy Dominik pedig bővebben is beszélt.

– Az első osztály jóval másabb lesz, mint az előző szezon volt – fogalmazott a középpályás. – Ott a mérkőzések kilencvenöt százalékában mi domináltunk, most fel kell készülni arra, hogy hétről hétre minőségi csaptokkal találkozunk, lesz olyan, amikor nagyobb játékerőt képviselő együttessel csapunk össze. Az az erényünk, hogy szívvel-lélekkel küzdünk egymásért. Emellett fontos, hogy ti is támogassatok minket! Azt hiszem, a többiek nevében is ígérhetem: ha a játék nem is lesz mindig a legszebb, mindig győzelemre fogunk játszani!