Mint azt korábban megírtuk már, Máthé Dominik után újabb tehetséges nyíregyházi balkezes átlövő bontogatja szárnyait. A tizenhét éves Barna János Dánielnek Medve Róbert adott először szivacskézilabdát a kezébe a Zelk Zoltán Általános Iskolában. Miután „kinőtte” a szivacskézilabdát, Hanufer Sándor kezei közé került, akinek irányításával 2015-ben ezüstérmet szereztek a Főnix-kupán, és saját korosztályában a torna legértékesebb játékosának választották. 2017 és 2021 között Jobbágy René volt az edzője, akinek saját bevallása szerint nagyon sokat köszönhet, és hálával gondol vissza arra a négy évre. Tehetségére korán felfigyeltek, hetedikes korában már több csapat is kereste.

Szüleivel közösen úgy döntöttek, hogy a veszprémi Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémián folytatja pályafutását. Fejlődése töretlen maradt, így a magyar válogatott legfiatalabb tagjaként pályára léphet az U20-as kézilabda-Európa-bajnokságon.

A felkészülés célegyenesére fordult rá a magyar junior férfi kézilabda-válogatott, amely július 10-től az U20-as Európa-bajnokságon szerepel Szlovéniában.

A csapat az utolsó hetekben Balatonbogláron, Telkiben és Nagykanizsán és Győrben is edzőtáborozott borozott, a héten pedig a NEKA főhadiszállásáról indul el Celjébe, az Eb helyszínére.

A keret legfiatalabb tagjaként a 2006-os születésű Barna János Dániel is készül a kontinensviadalra, ami az elmúlt évadban mutatott remek formája miatt nem meglepő. Barna a Veszprém U21-es csapatában kezdte meg a 2023/2024-es idényt, amely során az NB I/B-ben, vagyis a felnőtt másodosztályban gólkirály lett 207 találattal, az együttessel pedig a második helyen végzett, fiókcsapatként viszont nem juthatott fel az élvonalba. A balkezes átlövő októberben a klub első csapatában is bemutatkozhatott, ráadásul ezt hét góllal tette; utána még öt másik NB I.-es bajnokin kapott lehetőséget a később a bajnoki címet is megszerző együttesben. A 2023-ban még a serdülőválogatottal EYOF-bronzérmet szerző kézilabdázó egy évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy 2024-ben már junior Eb vár rá.

– Egyáltalán nem számítottam erre a lehetőségre. Próbáltam a legjobb teljesítményt nyújtani a saját korosztályomban, amire szerencsére felfigyelt a juniorválogatott szövetségi edzője, Sótonyi László, és meghívott az évad közepén az idősebbek közé – mondta Barna János. – Az NB I/B váratlanul jól sikerült, aztán az első csapatban is bemutatkozhattam, aminek nagyon örültem. Szerintem sokat tudtam fejlődni ebben az idényben; a társaim a másodosztályban rendkívül segítőkészek, és az NB I-es gárdában is ugyanezt tapasztaltam, amelyben ráadásul klasszisoktól tanulhatok. A juniorválogatottba nem volt egyszerű a beilleszkedés, nem sok játékost ismertem korábban, új volt a társaság, de úgy érzem, mostanra én is a csapat tagja lettem.

A fiatal kézilabdázó motiváltan várja az Európa-bajnokság kezdetét.

– Mindenhova győzni megyek, ez az Eb-n sem lesz másképp. Szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni, a lehető legtöbbet szeretnék segíteni a csapaton!

A magyar junior férfi kézilabda-válogatott Norvégiával, Csehországgal és Romániával került egy csoportba a szlovéniai kontinenstornán.

Friss hír, hogy Barna János Dániellel hosszútávú, 4 éves szerződést írt alá a Veszprém, fiatal akadémistájuk a nyár folyamán csatlakozik a felnőtt kerethez.