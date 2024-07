Múlt héten hatvannyolcadik alkalommal rendezték meg az országos serdülő bajnokságot, amelynek ezúttal a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda adott otthont. A 16 éves és fiatalabb korosztály országos bajnokságára több mint 370 úszó érkezett. A négynapos eseményen rajtkőre álltak a nyírbátori Bátori Sárkány Úszóegyesület versenyzői is, nem is akármilyen eredménnyel.

A Barnai Niki, Úr Péter és Antal Dávid triumvirátus saját korosztályában is megmutatta, hogy mire mire képes.

Természetes Antal Dávid teljesítménye kívánkozik az élre. Kaliba Viktor tanítványa igazolta jó formáját, ez azonban nem is meglepetés, hiszem májusban már megdöntötte Milák Kristóf korosztályos csúcsát 50 pillangón, az úszásnem 200 méteres számában pedig a hónap elején a juniorok között szerzett Európa-bajnoki bronzérmet Vilniusban.

A somogyi vármegyeszékhelyen tíz versenyszámot vállalt és mind a tíz alkalommal a dobogóra is állhatott a korosztályos országos seregszemlén. Országos bajnoki címet nyert 400, 200 vegyesen, 50, 100, 200 pillangón, 100 és 200 háton, valamint 50 gyorson. A dobogó második fokára állhatott 50 háton, míg 100 gyorson bronzérmet nyert.

Ur Péter, Barnai Niki, Antal Dávid és Kaliba Viktor

Ezzel a teljesítménnyel Antal Dávid a bajnokság legeredményesebb versenyzője lett.

Barnai Niki egy évvel fiatalabbként 3 alkalommal az A döntőbe is bejutott. 200 méter pillangóúszásban 7., 50 méter pillangóúszásban 5., és 100 méter pillangón 8. helyen végzett. A nyírbátoriak jövőre már idősebb serdülőként számolhatunk Nikivel. Úr Péter számára egyértelműen az 50 méter mellúszás döntője volt a cél. Peti már reggel a második legjobb idővel jutott a döntőbe, este pedig tovább javítva a legjobbján 3. helyen ért célba. Ezzel megszerezte élete első országos bajnoki érmét.

Versenyzői kiváló teljesítményének köszönhetően az éremtáblázat 2. helyén végzett a Bátori Sárkány Úszóegyesület.

– Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra. Mind a hárman döntőztek és Peti érme volt az egyik legkellemesebb meglepetése. Nagyon sokat dolgoztunk ebben az évben, és számos szép siker értünk el nemzeti színekben is. Nyilván a junior Európa-bajnokságon nyert bronzérem ennek az évnek a csúcsa, viszont amit ezen a bajnokságon átélhettünk, azt úgy gondolom már nagyon megérdemeltük. Végre Dávid meg tudta mutatni az országnak mire is képes a saját korosztályában – értékelt Kaliba Viktor edző.