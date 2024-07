A labdarúgó NB I., valamint az NB II. mellett a harmadosztályban is felharsant a kezdő sípszó, mégpedig az Észak-keleti csoportban rögtön egy vármegyei rangadóval. Mint ismert, a 2024-2025-ös kiírásban immár négy csapatunknak szurkolhatunk, hiszen a Kisvárda Master Good II., valamint a Sényő mellett a Mátészalka és a Nyíregyháza Spartacus II. is „jegyet váltott” az NB III.-ra. A pontvadászat első fordulójának nyitányán pedig éppen ez a két csapat nézett egymással farkasszemet Örökösföldön.

Kiváló mérkőzést játszottak

A meleg ellenére jó iramban kezdtek a csapatok, Cseh illetve Tangel próbálkozott lövéssel, de nem sikerült egyik oldalon sem góllal befejezi a támadást. A 14. percben aztán megszerezte a vezetést a Szpari tartalék csapata, Pataki Bence szép csellel tört be a tizenhatoson belülre, majd passza után Daróczi Zoltán lőtt a bal alsó sarokba. A gól után is inkább a Szpari II. támadott. A 30. percben viszont Molnár egyenlíthetett volna, de fölé ment a labdája, majd a Tóth védett nagyot egy szöglet után. Az első félidő hajrájában Katkó kapott remek labdát, kilépett, ám bravúrral védett Szilágyi, így a szünetig nem született több gól. A második félidőben egy szép támadás végén Horváth adta be a labdát, Oláh 16 méterről fölé lőtt. Az 59. percben fordított volt a felállás, Oláh passzát követően Horváth a felső lécet találta el 16 méterről.