A Tokaj by Night Run népszerűsége folyamatosan nő, hiszen tavaly még csak 340 indulója volt a futóversenynek. Idén Szlovákiából, Amerikából és az ország több mint százhúsz településéről érkeztek a péntek esti rajtra. A rengeteg színvonalas kísérőprogram után Juharos Gábor bemelegítése pörgette fel a futókat, hogy az 5 és 10 kilométeres távot teljesíthessék. A legnagyobb létszámú iskolának járó díjat a nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Iskola nyerte el, akik 43 fővel neveztek a gyermekek körében is közkedvelt eseményre. A legnagyobb létszámú csapatot a Watt Team Kft indította. Czabányi Attila futás közben gitárral, énekkel, buborékkal, fényekkel emelte a futás színvonalát és Orosz Tibor kamionja is méltóképpen „villogott” a Fesztiválkatlanban, amely kiváló helyszínnek bizonyult.

– Köszönet illet minden indulót, támogatót, segítőt, ám a rengeteg élményelem mellett el kell, hogy mondjam, idén nagyon nehéz volt megrendezni a futóversenyt, így még kérdéses az esemény jövője – összegzett Pokrovenszki Gergely szervező, a Tetterő Egyesület elnöke.

Fotó: Erdős József