Kaposváron kezdte meg felkészülését a női röplabda-válogatott, amely a jövő héttől Telkiben készül. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány csapata augusztus végéig Romániában, majd Szlovéniában edzőtáborozik, utóbbi helyszínen a házigazda mellett Horvátországgal is játszik felkészülési mérkőzést. A stábnak Adrian Chyliński, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője is tagja, míg a keretben Tóth Fruzsina, Kump Alíz és Lászlop Alexandra is ott van a szabolcsi klub játékosai közül.

Problémás a center poszt

A keret gyakorlatilag ugyanaz, mint az Európa-ligában volt, viszont a szövetségi kapitány centerproblémával küszködik, mert bár jelenleg Radnai Luca is a nemzeti csapattal készül, ő augusztus elején már az Egyesült Államokba utazik, hogy elkezdje egyetemi tanulmányait. Így rá, valamint a továbbra is sérüléssel bajlódó Fekete Fannira sem számíthat az olasz szakember.

A válogatott augusztus 17-én Dániában lép pályára, egy héttel később pedig Belgiumot fogadja az Érd Arénában Európa-bajnoki selejtezőn. A visszavágókat jövő augusztusban játsszák le.

Ami a Fatum-Nyíregyháza Extraligás egyletét illeti, a tervek szerint augusztus 5-én kezdődik a felkészülés a következő szezonra. Az első héten a fiatal játékosokkal szeretne külön dolgozni a szakmai stáb, majd hozzájuk csatlakoznak a magyar röplabdások. A légiósok az augusztus 12-i héten érkeznek, ők ekkor kapcsolódnak be a munkába.