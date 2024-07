Dübörög a munka a Nyírbátori SC-nél. Az NB I-es futsalcsapat tagjai már június 24-én elkezdték az edzéseket. Az első héten még a „házi feladatot” végezték a játékosok, vagyis mindenki egyénileg teljesítette Szabó Szabolcs János erőnléti edző programját. A társaság aztán júliustól napi két tréninget végez: délelőttönként az erőnlét építéséé a főszerep, délutánonként a labda is előkerül. A Bátor jövő héten már az első felkészülési mérkőzését is lejátssza a Berettyóújfalu ellen, illetve egy négynapos, gyulaházi edzőtáborozás is tervben van.

Mint minden csapatnál, itt is volt játékosmozgás a nyáron. Szabó Steven a DEAC-hoz igazolt, Varga Dániel és Csoma Alpár visszavonult. A nyírbátoriak az előző idény alsóházi rájátszásában két külföldi futsalost is foglalkoztattak, ám Marouan Ayman és Diboume Sami sem váltotta be hozzájuk fűzött reményeket, egyiküket sem igazolta újra a klub.

Dobi Attila sérülése miatt az idény végéhez közeledve kölcsönbe érkezett Bazsányi Péter, akit végleg megszerzett az egyesület. Hozzájuk hasonlóan Debrecenből jött Berecz Rafael és Nagy Bence – mindkettejüket jól ismeri Elek Gergő vezetőedző.

– Nagyon örültem, hogy idén nyáron nem az alapoktól kellett elkezdeni a munkát – mondta el lapunknak Elek Gergő. – Edzésből érkeztek a srácok, így magasabb szinten dolgozhatunk és jobb teljesítményre lehetünk képesek. Évek óta a letámadáson és labdabirtokláson alapuló játékstílus határozza meg a csapataimat, ezt várom a következő szezonban is. A jelenlegi keretünk erősebb az előzőnél, viszont nagy probléma van a létszámmal. Volt olyan játékos, aki elígérkezett, aztán mégsem igazolt hozzánk, szó van továbbá légiós szerződtetéséről, de még nincs konkrétum. Mindenképpen szükség van a keret bővítésére, mert ennyi emberrel orosz rulett lenne a szezon: egy játékos sérülése is nagy bajt okozna, kettő kiesése viszont menedzselhetetlen.

Mint ismert, a Nyírbátor az előző idényben hajszállal maradt le a felsőházi tagságról, az alsóházban viszont az első kilenc mérkőzését megnyerte, amivel villámgyorsan biztosította első osztályú tagságát és az is hamar eldőlt, hogy megszerzi a hetedik pozíciót, ezzel javított az újoncszezonjában elért helyezésén.