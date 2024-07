Sokat fejlődött Olaszországban

– Olaszországba először Toszkánába a Team Tripetetolo csapatához kerültem, ám a COVID miatt haza kellett jönnöm és a következő idényt is idehaza töltöttem. Az egészségügyi helyzet normalizálásával azonban újfent belevágtam az olasz kalandba, ami két idényt eredményezett a So.l.me-Olmo színeiben. Mindkét szezonban hatvan-hetven versenynap került a lábaimba, egy Tour de Hongrie indulással kiegészülve, viszont a 2024-es szezonra „kiöregedtem” a talján dilettanti rendszerből, így az újonnan alakuló Karcag Cycling invitálását fogadtam el.

A Karcag Cycling pedig már az első szezonjában kiemelkedik a hazai mezőnyből, ráadásul a szakmai stáb egy része is kötődik vármegyénkhez, sőt a logisztika egy része is Nyíregyházán található.

– Nagyon örülök annak, hogy több vármegyei tagja is van ennek a csapatnak, így ezer szállal kötődünk az otthonunkhoz – tért ki a helyi kötődésre a kerékpáros. – Kiemelten fontos Nagy Bendegúz jelenléte, hiszen ezzel egy olyan példát állítunk a helyi fiatalok elé, ami előmozdíthatja a nyíregyházi utánpótlás-nevelést. Ennek pedig már látszata is van, hiszen Csura Szilveszter, Czinkóczki Gergő és Pintér Mátyás személyeiben három tehetséges fiatal is megmérettette magát Vásárosnaményban.

Romániában folytatják

Hrenkó Norbertre és Nagy Bendegúzra a közeljövőben sűrű versenyprogram vár, hiszen egy román nemzetközi egynapost követően a székely, majd a román kerékpáros körversenyen állnak rajthoz.

– A Székely Körversenyre mindig nagyon készülök, nem tudom, hogy miért, de azon a viadalon rendre jól szerepelek, így ezúttal is bízom abban, hogy le tudunk majd valamit tenni az asztalra – zárta a beszélgetést a bringás. – A szezon második felében általában már felszabadultabban versenyzem, kisebb rajtam a nyomás, ami az eredményeimen is meglátszik. Ekkorra már kialakul egy stabil közeg és úgymond egy hierarchia a csapaton belül is, mondjuk úgy, hogy mindenki tudja, hogy hol a helye.