A montenegrói Andrea Brajovic után újabb fiatal beálló érkezéséről számolt be a női kézilabda NB I. következő idényére készülő Kisvárda Master Good SE: Kostyó Panni Orosházáról érkezik a szabolcsiakhoz. A 20 éves játékos Nyíregyházán ismerkedett meg a játék alapjaival, játszott a Kölcsey DSK-ban, ezt követően Debrecenben, Balmazújvárosban, Hajdúnánáson és kettős játék­engedéllyel a Vitka SE-ben is kézilabdázott, legutóbb pedig az NB I/B-s Orosházát erősítette, ahol csapattársa volt Zavaczki Boglárkának.

Kostyó nem ismeretlen környezetbe érkezik, hiszen tavaly tagja volt a romániai Európa-bajnokságon aranyérmet nyerő juniorválogatottnak, melyben Kovalcsik Biankával, Gém Lénával, Szabó Lilivel és Makó Zoéval együtt értek fel a csúcsra.

– Meghatározó élménye volt eddigi pályafutásomnak az Európa-bajnokság, nagy lökést adott a folytatásra – idézi a kisvárdai klub honlapja Kostyó Pannit. – Szívesen jövök Kisvárdára, hogy további közös célokért küzdjünk. Természetesen Zavit (Zavaczki Boglárka, a szerk.) is kifaggattam, aki csak jókat mondott az itteni munkáról. Szintlépés ez számomra, de igyekszek megfelelni az új kihívásoknak, a magasabb szintű követelményeknek, és az sem mellékes, hogy sokkal közelebb lehetek a családomhoz.