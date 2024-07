A játékosok nyári szabadságukat töltik, a Kisvárda Master Good SE vezetőség azonban tovább dolgozik az együttes következő szezonbeli keretének kialakításán. A közelmúltban jelentették be Karé Kamilla érkezését, ezt követően után újabb fiatal játékossal egyezett meg klub, a montenegrói Andrea Brajovic a Buducsnoszt Podgoricától érkezik kölcsönbe egy évre Kisvárdára. A 20 éves beálló fiatal kora ellenére már jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hazája válogatottjaként rendszeres résztvevője a korosztályos világversenyeknek, tavaly a romániai U20-as Európa-bajnokságon posztja legjobbjaként bekerült a torna álomcsapatába.

Családjában nem volt senki, aki előtte kézilabdázott, de mint mondta mindig is érdekelte ez a sportág, édesapjával nézte a mérkőzéseket, így nem volt nehéz döntenie, amikor egy toborzó szórólapja került a kezébe.

Rögtön az Európai hírű Buducnost Podgoricához került, ott fogott először szivacskézilabdát a kezébe. Tehetsége korán megmutatkozott, ahogy cseperedett, folyamatosan tagja volt a montenegrói korosztályos válogatottaknak.

Nagyon örült a Kisvárda megkeresésének, mert úgy gondolja, hogy a kisvárdai év remek lehetőség számára a fejlődésre.

– Abban a korban vagyok, amikor a legtöbbet kell játszani, folyamatosan a pályán kell lenni, hogy megfelelő rutint szerezzek, azért, hogy minél magabiztosabb legyek a posztomon. Tisztában vagyok vele, hogy sokat kell még tanulnom, de erre a magyar bajnokságban minden lehetőségem meglesz, hiszen ez köztudottan a kontinens egyik legerősebb bajnoksága, ahol az úgymond kis csapatok is hétről-hétre európai porondon edződő csapatok ellen léphetnek pályára. Válogatott társam Nada Micevski szerint Kisvárda ideális helyszín a fiatalok számára, hogy fejlődjenek, előre lépjenek és minél jobb játékossá válhassanak – fogalmazott Andrea Brajovic.

Andrea azt is elmondta, hogy bár tavaly játszott Romániában a Kisvárda akkori junior válogatottjaink ellen (Gém Léna, Kovalcsik Bianka, Makó Zoé, Szabó Lili), nem ismeri őket, de alig várja, hogy egy csapatban, közös célokért küzdhessenek.

Fiatal játékosként példaképe is van, nem is egy, az ő játékukból merít erőt és inspirációt.

– Kiskorom óta nagy tisztelője vagyok Yvette Brochnak, tetszik a megalkuvást nem tűrő harcos játéka. Természetesen meg kell említenem a montenegrói válogatott Tatjana Brnovicot is, aki mindig kiteszi a pályára a szívét, tőle sokat tanultam és tanulok, mindig azt figyeltem, figyelem, hogy hogyan mozog a falban.

A közeljövőről is határozott elképzelése van a 20 éves beállónak.

– Tudom, hogy fiatal csapata volt az előző szezonban a Kisvárdának, ezért adódtak nehézségei a bajnokságban. Az egy év azonban véleményem szerint kellő rutinnal vértezte fel a fiatal játékosokat. Az eddig igazolt tapasztalt játékosokkal kiegészülve biztos vagyok benne, hogy jobb eredményt fogunk elérni. Ehhez én a a lehető legjobb tudásommal igyekszek hozzájárulni.

Andrea a végén azt is elárulta, hogy ha nem kézilabdázik, akkor mivel tölti legszívesebb idejét.

– Szeretek a barátimmal „bandázni”, zenét hallgatni, filmeket nézni. Az öcsémnek köszönhetően pedig aki kosárlabdázik, szívesen nézek kosárlabda mérkőzéseket.

Andrea hazája válogatottjával részt vett a szkopjei U20-as világbajnokságon, ahol végül a 12. helyen fejezték be a tornát.