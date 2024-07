A vármegyei másodosztályú Sonkád otthonában játszotta szerdai edzőmérkőzését a Sényő. Az NB III.-as gárda nem is hagyott kérdéseket, Farkas Márk révén már a tizenkilencedik percben megszerezte a vezetést. Az első játékrészben ezt még további öt találat követte, sorrendben Erdei Martin, Úr László, Vámos Márk, majd ismét a Karcagról érkező Erdei talált a hálóba. A nagyszünetre Vámos Márk második góljával alakult ki a 6–0-s eredmény.

Talián is gólt szerzett

A fordulást követően Botos Ádám volt szemfüles, vagy inkább a Sényő védelme maradt az öltözőben, ugyanis szépített a Sonkád. Kissé leült a meccs irama, ám Márton Dominik meglőtte a hetedik vendég gólt, majd a cserekapus Talián László is pályára lépett, mezőnyemberként, s ha már ott volt, akkor alig néhány percre rá be is állította a 8–1-es végeredményt. Az NB III. Észak-keleti csoportjának küzdelmei július 28-án rajtolnak, a Sényő a DEAC otthonában kezd. A csapathoz tartozó további hír, hogy a klub megállapodott a fiatal Kozák Róberttel, aki a Kisvárda akadémiájáról érkezett.

Alapemberek távoztak

Eközben az NB III. vármegyei újonca, a Mátészalka öt játékosának a távozását erősítette meg. Lyáh Artúr Vásárosnaményba távozott, míg a csapat jobb oldali védője Csáki József két szezon után visszatért Ibrányba. A napokban felgyorsultak az események és újabb három mondhatni saját nevelésű játékos tette át a székhelyét a vármegyei első osztályban szereplő Vásárosnamény csapatába.

Szántó Zoltán több száz mátészalkai bajnokival és mintegy tíz évnyi repertoárral állt tovább, Magyari Máté ugyancsak évek óta volt meghatározó tagja a gárdának, Huszti Péter pedig az elmúlt három évben volt kirobbanthatatlan a nyírségi keretből.