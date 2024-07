Spanyolország legnagyobb szigetére, Mallorcára a magyarok zöme üdülni jár. Ez Spanyolország második legnépesebb szigete a kanári-szigeteki Tenerife után, egyben Szicília, Szardínia és Ciprus után a Földközi-tenger negyedik legnépesebb szigete. A töretlen fejlődést jól érzékelteti, hogy az 1990-es évek második felében az odalátogató turisták száma megközelítette az évi hétmilliót. Az idegenforgalom ilyen mértékű fellendülése Spanyolország vezető gazdasági régiójává tette a Baleár-szigeteket. Itt rendezték a Mallorca Football Tournament 2024 fesztivált, ahol elképesztő mennyiségű meccset bonyolítottak le.

– Másfél hét alatt összesen több mint 320 csapat gyűlt össze (ebből 67 női együttes) úgy, hogy a szervezők két héttel korábban, a jelentkezési határidő lejárta előtt le is zárták a nevezéseket. Átlagban minden kategóriában 20-30 gárda mérettette meg magát a végső győzelem vagy éppenséggel csak a tisztes helytállás reményében – mondta Szabó Ivett, a szabolcs-szatmár-beregieket is tömörítő társulat tagja. – Mi Hungarikum Team néven, a korhatár nélküli, normál felnőtt kategóriában álltunk rajthoz, mégpedig egyetlen magyar női csapatként. Szűcs Éva, Nagy Boglárka, Bálint Regina, Szerb Kata, Kertész Tünde, Bakó Alina, Bölömi Ibolya, Radics Ágnes, Lipcsei Nikolett, Szabó Alexandra, Nagy Bianka, Szentes-Bíró Gabriella és jómagam alkottuk a keretet, a csapat megbízott vezetője Csernyik István volt.

Az amatőr kispályás focitorna nő felnőtt mezőnyében 11 ország (Hollandia, Finnország, Olaszország, Wales, Anglia, Portugália, Franciaország, Brazília, Spanyolország, Belgium, Magyarország) 27 együttese volt érdekelt. Három csoportot alakítottak ki, a magyarok az A nevű csoportban nyolc mérkőzésen vettek részt. Az angol Camden Town Crabs (3-1), a holland Viva 23 I (5-0), a finn PPS Voimanaiset (5-1), az olasz di Pazzeske (3-0), a walesi Ammanford Ladies (7-0) és a holland El Flomkes (3-0) ellen nyertek, a holland Totelos Dames és a szintén holland ON4gettable ellen egyaránt ikszeltek (0-0, 1-1). A 6 győzelem és a 2 döntetlen után veretlenül jutottak a kieséses szakaszba.

– Ellenfelünk a holland Viva 23 II volt, amellyel szemben 3-0-ra nyertünk, ezzel bekerültünk a negyeddöntőbe. Vagyis ami tavaly nem sikerült, az most valóra vált. A portugál APG/GNR Compact állt az utunkat az elődöntőbe jutásért. A rendes játékidő után 1-1 volt, a büntetőrúgásokban maradtunk alul. Szomorkodni nincs okunk, hiszen 10 mérkőzésből 7 győzelem 3 döntetlen a mérlegünk, a 31 rúgott gól és 4 kapott gól önmagáért beszél. Támogatóink, a nyíregyházi önkormányzat, a Nehézgép Hungary Bt., a Ferrand Kf. és Szentes-Bíró Tamás is nyugtázhatják, hogy méltó módon öregbítettük Mallorcán a magyar futball hírnevét.