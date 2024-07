A kvalifikációs időszak vasárnap éjfélkor zárult, a nemzetközi szövetség pedig kedden frissítette a Road to Paris rangsort, mely alapján kiosztják a párizsi játékokra az indulási helyeket azok között, akik nem tudták teljesíteni a rendkívül erős kijutási szinteket. A magyarok közül a kalapácsvető Halász Bence, 400 méteren Molnár Attila és 100 méter gáton Kozák Luca teljesítette a szintet, valamint a Récsei Rita, Venyercsán Bence gyalogló vegyes váltó szerzett kvótát Magyarországnak.

Még nem végleges a névsor

A ranglistán tizenegy atléta tizenkét indulási jogot szerzett. Az egyedüli duplázó Takács Boglárka, aki női 100 és 200 méteren is ott lehet az olimpiai mezőnyben. A mostani létszám ugyanakkor még nem vehető véglegesnek, mivel sérülések, visszamondások előfordulhatnak és több magyar is a kijutási küszöb közvetlen közelében áll. A kalapácsvető Varga Donát a 33., miközben 32-en vehetnek részt az olimpiai versenyben, de a 400 gátas Mátó Sára is egyetlen hellyel csúszott le a kvótáról, míg Wagner-Gyürkés Viktória kettővel 5000 méteren. Érdekesség, hogy Varga Donátot közvetlenül Rába Dániel előzi meg a rangsorban. Az indulók között a tőzsgyökeres nyíregyházi gyalogló, Helebrandt Máté is ott van.

Olimpiai kvótát szerzett atléták:

Férfiak:

Molnár Attila (400 méter)

Halász Bence (kalapácsvetés)

Rába Dániel (kalapácsvetés)

Helebrandt Máté (20 km gyaloglás)

Nők:

Takács Boglárka (100 és 200 méter)

Kozák Luca (100 m gát)

Kerekes Gréta (100 m gát)

Bánhidi-Farkas Petra (távolugrás)

Klekner Hanga (rúdugrás)

Gyurátz Réka (kalapácsvetés)

Récsei Rita (20 km gyaloglás)

Madarász Viktória (20 km gyaloglás)

Krizsán Xénia (hétpróba)

Nemes Rita (hétpróba)

Maratoni gyalogló vegyes váltó (2 fő)